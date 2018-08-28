Sony Xperia XZ3 dört farklı renkte sızdı

Sony geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda Xperia XZ2, XZ2 Premium ve XA2 de dahil olmak üzere birçok akıllı telefon çıkardı. Bununla birlikte Japon şirketin 2018'de piyasaya sürmeyi planladığı bir başka telefon daha var.

Yaklaşan Sony Xperia XZ3'ün görüntüleri internete düştü. Yayınlanan görseller XZ3'ün -her ne kadar arka tarafında tek bir kamera sensörü olsa da- Xperia XZ2 Premium modeline oldukça benzediğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"LG G7 One ve G7 Fit resmen duyuruldu"

MySmartPrice isimli internet sitesi akıllı telefonu koyu yeşil, mor, gümüş ve siyah olmak üzere dört farklı renkte gösteren görseller yayınladı. Cihazın 1.080 x 2.160 piksel çözünürükte 5.7 inç IPS LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 18:9 görüntü oranı sunacağını belirtelim.

Sony Xperia XZ3 çok yakında tanıtılacak

Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM'le güçlendirilecek olan Sony Xperia XZ3, 64 GB depolama alanı ile gelecek. Ayrıca telefonun 48 megapiksel arka kamera ve 13 megapiksellik bir selfie kamerası ile donatılacağı gelen haberler arasında.

Sony, 30 Ağustos tarihinde IFA'da b ir basın toplantısı düzenleyecek. Şirketin söz konusu etkinlikte Xperia XZ3'ü sahneye çıkarması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/2018/08/27/exclusive-sony-xperia-xz3-leaked-image-points-towards-four-colour-variants/