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Sony Xperia XZ3 dört farklı renkte sızdı

Yakında tanıtılacak olan Sony Xperia XZ3 dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Akıllı telefonu yeşil, mor, gümüş ve siyah renkte gösteren görseller yayınlandı....
8 ay
2,6b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda Xperia XZ2, XZ2 Premium ve XA2 de dahil olmak üzere birçok akıllı telefon çıkardı. Bununla birlikte Japon şirketin 2018'de piyasaya sürmeyi planladığı bir başka telefon daha var.
Yaklaşan Sony Xperia XZ3'ün görüntüleri internete düştü. Yayınlanan görseller XZ3'ün -her ne kadar arka tarafında tek bir kamera sensörü olsa da- Xperia XZ2 Premium modeline oldukça benzediğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "LG G7 One ve G7 Fit resmen duyuruldu"
MySmartPrice isimli internet sitesi akıllı telefonu koyu yeşil, mor, gümüş ve siyah olmak üzere dört farklı renkte gösteren görseller yayınladı. Cihazın 1.080 x 2.160 piksel çözünürükte 5.7 inç IPS LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 18:9 görüntü oranı sunacağını belirtelim.

Sony Xperia XZ3 çok yakında tanıtılacak

Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM'le güçlendirilecek olan Sony Xperia XZ3, 64 GB depolama alanı ile gelecek. Ayrıca telefonun 48 megapiksel arka kamera ve 13 megapiksellik bir selfie kamerası ile donatılacağı gelen haberler arasında.
Sony, 30 Ağustos tarihinde IFA'da b ir basın toplantısı düzenleyecek. Şirketin söz konusu etkinlikte Xperia XZ3'ü sahneye çıkarması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/2018/08/27/exclusive-sony-xperia-xz3-leaked-image-points-towards-four-colour-variants/ Yorum Yaz
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nedensiz07 8 ay en beğenilen
Ben bu "Çerçeve kalın olmuş" algısını oluşturan en büyük etkenin editörler olduğunu düşünüyorum.. Her telefon incelemesinde yarım santimlik çerçeveye "güzel cihaz ama çerçeve kalın kalmış" diyeeee diye kullanıcılar artık hiç çerçevesi olmayan her cihaz için kalın diyorlar.. İşin garip tarafı ise aynı editörler "artık her marka aynı tasarım dilini kullanıyor yeaaaa"
diye eleştiride bulunuyorlar... Teşekkürler kullanıcılara bu algıyı yerleştirdiğiniz için siz sayın editörler..
Ben bu "Çerçeve kalın olmuş" algısını oluşturan en büyük etkenin editörler olduğunu düşünüyorum.. Her telefon incelemesinde yarım santimlik çerçeveye "güzel ci...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Whippoorwill 8 ay
Tasarımı göze hoş geliyor. Çerçeve seven bir kitle de mevcut bunu unutmayın.
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Akbell 8 ay
Çoğu marka çentik modasına takılmışken bu tasarım hoşuma gitti benim.
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Sliskelion 8 ay
Hala çerçeve diyorlar, şu cihaz büyük ihtimalle %76-78 arası ekran oranı ile gelecek yeter işte, her cihaz aynı oldu diye ağlarsınız gelirler ekranın üstüne hiç bir işlevi olmayan bir çentik koyarlar. Şu cihazın tek eksiği kalınlık.
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dreamblue35 8 ay
".... sızdı, sızdırıldı, vs..." gibi haberlere sinirim bozuluyor! besbelli bu görüntüler sosyal medyaya verilmiş "normal" görüntüler " ... sızdırıldı" görünen görüntüler değiller; bu gibi haberler firmaların kendi elemanları tarafından yada anlaşmalı oldukları medya fenomeni sayılan kişiler tarafından BİLEREK ve İSTEYEREK MEDYADA DUYURULMASI İÇİN verilen bilgi ve görsellerdir! sızıntı haberi diye vermeyin artık insanlara şu haberleri, haberi daha çekici kıldığınızı mı zannediyorsunuz ?
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Midnightmrt 8 ay
bordo çok güzel olmuş umarım ülkemize gelir kamera nasıl olucak çok merak ediyorum..
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danger1513 8 ay
Xz2 türkiyeye gelmedi mi?
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SiEnEs 8 ay
Elimdeki 3 senelik Lg g4 beat bozulduğunda Sony'nin bu modellerinden almayı düşünüyorum.
Hem tasarımları, hem hızı mükemmel, ek olarak ps4 oyunlarını bu telefonlarda da oynanabiliyor.
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eAkman 8 ay
Oha Sony güzel tasarım yapmış :o
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nedensiz07 8 ay en beğenilen
Ben bu "Çerçeve kalın olmuş" algısını oluşturan en büyük etkenin editörler olduğunu düşünüyorum.. Her telefon incelemesinde yarım santimlik çerçeveye "güzel cihaz ama çerçeve kalın kalmış" diyeeee diye kullanıcılar artık hiç çerçevesi olmayan her cihaz için kalın diyorlar.. İşin garip tarafı ise aynı editörler "artık her marka aynı tasarım dilini kullanıyor yeaaaa"
diye eleştiride bulunuyorlar... Teşekkürler kullanıcılara bu algıyı yerleştirdiğiniz için siz sayın editörler..
1 Yanıt Yanıtla +33
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TearsForFears 8 ay nedensiz07
Hahaha algı oluşturmaymış editörlermiş bu yalanların arkasına sığınmayın. Piyasada bir sürü alternatif varken kim niye kalın çerçeveli şişman sony telefonları alsın? Üstelik fiyatlarıda 800-900 euro. Oppo meizu gibi çinli markalar yarı fiyatına daha iyi tasarım donanım sunuyorken veya aynı fiyata apple samsung huawei almak varken sony alan fanboydur. Telefonları çok kötü değil ama şu xz3 premium tek kameralı şişman kalın çerçeveli olacaksa en fazla 500 eurodan çıkmalı. Ama sony buna yine 800-900 euro isteyecektir.
Xz2 premium ve çerçeveleri, 12 mm kalınlığa zaten diyecek söz yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-3EF6E5B67 8 ay
güzel tasarım ama 10 mm kalınlık var
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Akbell 8 ay
Çoğu marka çentik modasına takılmışken bu tasarım hoşuma gitti benim.
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Whippoorwill 8 ay
Tasarımı göze hoş geliyor. Çerçeve seven bir kitle de mevcut bunu unutmayın.
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