Google Duo uygulamasının web sürümü yayınlandı

Görüntülü görüşme uygulaması Google Duo, hem App Store hem de Google Play üzerinden ulaşılabilir durumda. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen uygulama için web sürümü hazırlandığını geçtiğimiz ay sizlere aktarmıştık. Bugün itibariyle Google Duo Web sürümü aktif durumda.

Telefonunuzdan bağımsız

Whatsapp Web kullananların bildiği üzere telefonunuzun konuşma esnasında internete bağlı kalması gerekiyor. Google Duo Web sürümünde ise böyle bir zorunluluk yok. Telefonunuz internete bağlı olmasa bile hem sesli hem de görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz.

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Uygulamanın arayüzü oldukça sade. İlk bağlantıyı yaptıktan sonra Duo ile görüşme yapabileceğiniz kişilerin listesi dışında başka bir şey bulunmuyor. Kişilerden istediğinizi seçerek anında görüşmeye başlayabiliyorsunuz. duo.google.com üzerinden girilebilen siteye Chrome, Firefox ve Safari dahil pek çok tarayıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Google, Duo web sürümüyle ilgili herhangi bir duyuru yapmadı. Yani sitenin hala geliştirilme aşamasında olması mümkün. Hatta duo.google.com adresine giriş yapan bazı kullanıcılar Duo anasayfasına yönlendiriliyorlar. Kısacası şu an için belirli bir kullanıcı kitlesinin giriş yapılmasına izin veriliyor gibi. Yakın zamanda tüm kullanıcılara açılacaktır.

https://9to5google.com/2019/02/26/google-duo-web-launch-2/