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Google Duo uygulamasının web sürümü yayınlandı

Google tarafından geliştirilen görüntülü görüşme uygulaması Duo kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Uygulamanın web sürümü bugün yayınlandı. Duo.google.com üzerinden ulaşılabilir durumda.
2 ay
2,8b
2
7
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Duo uygulamasının web sürümü yayınlandı
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Görüntülü görüşme uygulaması Google Duo, hem App Store hem de Google Play üzerinden ulaşılabilir durumda. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen uygulama için web sürümü hazırlandığını geçtiğimiz ay sizlere aktarmıştık. Bugün itibariyle Google Duo Web sürümü aktif durumda.

Telefonunuzdan bağımsız

Whatsapp Web kullananların bildiği üzere telefonunuzun konuşma esnasında internete bağlı kalması gerekiyor. Google Duo Web sürümünde ise böyle bir zorunluluk yok. Telefonunuz internete bağlı olmasa bile hem sesli hem de görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Real Racing geliştiricisi FireMonkeys kapanabilir"

Uygulamanın arayüzü oldukça sade. İlk bağlantıyı yaptıktan sonra Duo ile görüşme yapabileceğiniz kişilerin listesi dışında başka bir şey bulunmuyor. Kişilerden istediğinizi seçerek anında görüşmeye başlayabiliyorsunuz. duo.google.com üzerinden girilebilen siteye Chrome, Firefox ve Safari dahil pek çok tarayıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Google Duo uygulamasının web sürümü yayınlandı

Google, Duo web sürümüyle ilgili herhangi bir duyuru yapmadı. Yani sitenin hala geliştirilme aşamasında olması mümkün. Hatta duo.google.com adresine giriş yapan bazı kullanıcılar Duo anasayfasına yönlendiriliyorlar. Kısacası şu an için belirli bir kullanıcı kitlesinin giriş yapılmasına izin veriliyor gibi. Yakın zamanda tüm kullanıcılara açılacaktır.


https://9to5google.com/2019/02/26/google-duo-web-launch-2/ Yorum Yaz
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crazywinner3 2 ay en beğenilen
Telefon uygulaması tek kelimeyle efsane. Sıfır gecikme, yüksek kalite. Web sürümünün de iyi olduğundan şüphem yok-
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WaylandIZMIR 2 ay
Geçen hafta web üzerinden arayıp konuştum ve görüntülü idi. Bugün falan çıkmadı. Baya geç kalmışsınız DH
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barlas_dnz 2 ay
Cidden çok iyiymiş. Grup goruşmeside gelir umarım yakın zamanda.
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khaos 2 ay
Neredeyse hepsini denemiş biri olarak ne facetime ne skype ne whatsapp görüntü kalitesi/veri kullanımı ve kullanım kolaylığı konusunda duo'nun yanından bile geçemezler diyebilirim.
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ssbrutality 2 ay
yüksek kalite görüntü ve ses de Skype Mobil varken.. gerisi boş geliyor
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terimer 2 ay ssbrutality
Duo'yu hiç kullandınız mı ? Şahsen Skype, WhatsApp, Telegram, Signal, Viber, Hangouts, FB Messenger vs.vs. denemiş biri olarak diyebilirim ki görüntü ve ses kalitesinde hepsinden fersah fersah ileride. Eğer hala denemediyseniz mutlaka deneyin. Denedikten sonra göreceksiniz ki diğerlerinin görüntü kalitesi çamur gibi.
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crazywinner3 2 ay en beğenilen
Telefon uygulaması tek kelimeyle efsane. Sıfır gecikme, yüksek kalite. Web sürümünün de iyi olduğundan şüphem yok-
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