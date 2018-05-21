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Google Duo'ya ekran paylaşımı özelliği geldi

Google'ın görüntülü arama uygulaması Duo'ya ekran paylaşımı özelliği geldi. Yeni güncelleme ile birlite ekranınızı başkalarıyla paylaşabilir, yardıma ihtiyacı olan kişilerin ekranına bağlanabilirsiniz
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Ekran paylaşımı, birine bir şey göstermek istediğimizde veya karşı taraftaki kişiye teknik destek gibi konularda yardımcı olmamız gerektiğinde son derecece kullanışlı oluyor. Bildiğiniz gibi artık kullanıcılar akıllı telefon ekranlarını bile paylaşabiliyorlar. Arama devi Google, bu son derece faydalı özelliği Duo uygulamasına ekledi.
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Bilmeyenler için Duo'nun birkaç yıl önce Allo ile birlikte duyurulan ve herkesin kolayca görüntülü görüşme yapabileceği bir uygulama olduğunu belirtelim. Aslına bakılırsa uygulamaya ekran paylaşımı özelliğinin geleceği Ekim 2017'den beri biliniyor. Altı aydan daha uzun bir sürenin ardından nihayet genel kullanıma sunuluyor. Ancak görünüşe bakılırsa özellikte bazı hatalar var.

Ekran donuyor

Farklı Android sürümlerinde yapılan testlerde, ekranını paylaşan kişinin ekranında donma meydana geldiği belirtiliyor. Aynı sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı olduğu için muhtemelen genel bir hata söz konusu. Donma sorununun önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir güncellemeyle düzeltilmesi bekleniyor. Ekran paylaşımı özelliği Google Duo'nun en son sürümü (v34) ile kullanılabiliyor. Henüz Google Play Store'a gelmeyen 34 numaralı sürümü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2018/05/19/google-duo-v34-brings-official-rollout-screen-sharing-except-totally-broken-apk-download/ Yorum Yaz
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Parallel Killer 1 yıl
Google androidde imessage'a rakip tüm özellikleri buluşturduğu bir uygulama çıkarmadı gitti :/
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maximus8282 1 yıl Parallel Killer
Yani haklısınız, bir türlü adam gibi bir uygulama yapmadı, yok hangouts yok androin mesaj falan, millet hangisini kullansın yap bir tane herkes onu kullansın işte.
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fatihbulut95 1 yıl
Masaüstü veya web sürümü olsa çok iyi olacak.
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