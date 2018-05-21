Google Duo'ya ekran paylaşımı özelliği geldi

Ekran paylaşımı, birine bir şey göstermek istediğimizde veya karşı taraftaki kişiye teknik destek gibi konularda yardımcı olmamız gerektiğinde son derecece kullanışlı oluyor. Bildiğiniz gibi artık kullanıcılar akıllı telefon ekranlarını bile paylaşabiliyorlar. Arama devi Google, bu son derece faydalı özelliği Duo uygulamasına ekledi.

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Bilmeyenler için Duo'nun birkaç yıl önce Allo ile birlikte duyurulan ve herkesin kolayca görüntülü görüşme yapabileceği bir uygulama olduğunu belirtelim. Aslına bakılırsa uygulamaya ekran paylaşımı özelliğinin geleceği Ekim 2017'den beri biliniyor. Altı aydan daha uzun bir sürenin ardından nihayet genel kullanıma sunuluyor. Ancak görünüşe bakılırsa özellikte bazı hatalar var.

Ekran donuyor

testlerde, ekranını paylaşan kişinin ekranında donma meydana geldiği belirtiliyor. Aynı sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı olduğu için muhtemelen genel bir hata söz konusu. Donma sorununun önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir güncellemeyle düzeltilmesi bekleniyor. Ekran paylaşımı özelliği Google Duo'nun en son sürümü (v34) ile kullanılabiliyor. Henüz Google Play Store'a gelmeyen 34 numaralı sürümü Farklı Android sürümlerinde yapılan, ekranını paylaşan kişinin ekranındameydana geldiği belirtiliyor. Aynı sorunu yaşayankullanıcı olduğu için muhtemelen genel bir hata söz konusu. Donma sorununun önümüzdeki günlerde yayınlanacak birdüzeltilmesi bekleniyor. Ekran paylaşımı özelliği'nun en son sürümü (v34) ile kullanılabiliyor. Henüz Google Play Store'a gelmeyen 34 numaralı sürümü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2018/05/19/google-duo-v34-brings-official-rollout-screen-sharing-except-totally-broken-apk-download/