Google Duplex aramalarının çoğunu insan operatörler yapıyor

Google I/O 2018 etkinliğindeki en dikkat çekici duyurusu hiç şüphesiz Google Duplex’ti. Neredeyse insan gibi konuşan ve sizin için rezervasyon yapabilen Duplex özelliği ABD’de uzun zamandır kullanılabilir durumda. Ancak Google Duplex beklendiği kadar başarılı olmayabilir.

Aramaların yüzde 25’i insanlar tarafından yapılıyor

New York Times tarafından elde edilen konuşmada ilginç bir durum fark edildi. Bir restorana gelen aramada Google Asistan ismi gözüküyor. Restoran sahibi başta yapay zeka ile konuştuğunu düşünse de karşıdaki kişinin İrlanda aksanı dikkatini çekiyor. Daha sonrasında dayanamayıp robot olup olmadığını sorduğunda karşıdaki kişinin insan olduğu anlaşılıyor.

Google’a ulaşan NYT ekibi durumu doğrulamışlar. Firmanın belirttiğine göre yapılan rezervasyon işlemlerinin yüzde 25’i çağrı merkezinde bulunan insan operatörler tarafından başlatılıyor. Devamında insan müdahalesi gerektiren aramalar ise yüzde 15 olarak açıklandı. Ancak New York Times yaptığı testlerle 4 aramanın 3’ünün insan tarafından yapıldığını belirtiyor.

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Google, etkinlik sırasında konuşmaların tarafından takip edileceğini ve gerekli anlarda insan operatörlerin konuşmaya müdahale edeceğini belirtiyordu. Görünen o ki gelişme aşamasında olan yapay zeka şimdilik oldukça fazla müdahale gerektiriyor.

https://www.nytimes.com/2019/05/22/technology/personaltech/ai-google-duplex.html