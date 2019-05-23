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WhatsApp reklamlarına hazır olun

Gelecek yıldan itibaren WhatsApp uygulamasındaki Durum sekmesi içerisinde reklam gösterimleri yapmaya başlayacak. Facebook uygulamadan para kazanmakta kararlı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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53
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüm operasyonları internet üzerinde olan firmaların haliyle tek gelir kapısı reklam oluyor ve agresif reklam stratejileri uygulanıyor. Facebook tarihindeki en büyük satın alma hamlesi olan ve sektörün lideri haline gelen WhatsApp da yakın zamanda reklam gösterimlerine başlayacak. Bir süredir çalışma içerisinde olan Facebook yeni sistemi devreye almak üzere.

Reklamlar başlıyor

Uzun süredir WhatsApp içerisinde reklam yerleşimlerinin yapılacağı gündeme geliyor. Zaten WhatsApp Business versiyonunda reklamverenlerin Facebook veya Instagram hesaplarına yönlendiren reklamlar başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "HyperJuice dünyanın ilk 100W çıkışlı şarj istasyonu"

Son kullanıcıya yönelik WhatsApp içerisinde ise reklamlar Durum sekmesinde görünecek. Standart bir kullanıcı durumu havası verilen reklamlara girildiğinde yukarı kaydırma seçeneği bulunacak. Bu sayede reklamverenin sitesine veya Facebook hesabına ulaşılabilecek.

Diğer taraftan ana ekrandaki sohbet listesi içerisinde de reklam yerleşimlerinin olması bekleniyordu ancak bu şimdilik ertelenmiş durumda. Facebook sadece Durum reklamları ile kullanıcı nabzını yoklayacak gibi görünüyor. WhatsApp Durum reklamlarının en erken 2020 yılında başlaması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/05/22/well-start-seeing-ads-on-whatsapp-from-next-year/ Yorum Yaz
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sostoyevski 2 hf. en beğenilen
Mis gibi telegram var.
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Theologist 2 hf.
Bir madde daha ekleyelim :)
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 55 özellik ama insanlar sürü psikolojisinden kurtulamıyor.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. Whatsappta özgün dosya gönderme sınırı sadece 16Mb, Telegram sınırsız.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi ile koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
41) Sesli mesajların art arda dinlenilebilmesi.
42) Resim ve fotoğrafları algoritmik sıkıştırma tekniği ile gönderebilme seçeneği.
43) Mesaj iletim sınırının bir kişi ile sınırlı olması böylece spam mesajlarının önüne geçilmesi.
44) Karanlık moda ek gece mavisi, gündüz ve gündüz klasik seçeneklerinin olması.
45) Uygulama içi animasyonların kapatılabilmesi.
46) Sesli görüşmelerde daha az veri kullanımı seçeneğinin olması.
47) Uygulamaya özel proxy atama seçeneğ.
48) İki adımlı kimlik doğrulama seçeneğinin bulunması.
49) Sohbetlerde gönderilmiş olan ödeme ve adres bilgilerini içeren mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
50) Özel sohbetlere özgü link ön izleme seçeneğini kapatabilme özelliği.
51) Gelen resimler önizlenebilir, Whatsapp gibi ayrıca indirmeniz gerekmez.
52) Dosya paylaşım sınırı yok Whatsappın 30 dosya paylaşım sınırının olması gibi
53) Profil fotoğrafı için kırpmaya gerek bulunmuyor.
54 Güvenlik açığı yok çünkü açık kaynak kodlu olup farklı ülkelerden yayın yapılıyor.
55 Reklamsızdır tamamen
Bir madde daha ekleyelim :)Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 55 özellik ama insanlar sürü psikolojisinden kurtulamıyor.1) Her platformda aynı anda ...
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7 Yanıt Yanıtla +35
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Orange dragon 2 hf.
WhatsApp ı silme vakti geldi
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1 Avatar
Broon 6 gün
Ülkedeki kızların yarısı ‘Telegram abi yha’ mesaj atsa 1 haftada komple geçeriz arkadaşlar 😄😄
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sistemli adam 1 hf.
Şimdiye kadar reklamsız olması inanılmaz bir şeydi.
Diyelim ki reklam yine yok. Nasıl para kazanıyorlar, neden bedava kullandırıyorlar ?
Düşünsenize artık belki de en az 1 milyar insanın günlük hayatını bir parçası olmuş. Sembolik olarak yılda sadece 1 dolar isteseler herkes gözü kapalı verir. Al sana 1 milyar dolar.
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coolman06 1 hf.
Sıkıntı yok, iki hoplar sonra alışırız
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Alpha Centauri 1 hf.
telegram sağolsun
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dostum kertenkele 1 hf.
Durum ne ya
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No Smoking 1 hf.
telegram candır
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Ultratopkek 1 hf. yeni yorumcu
Şanslı Yamayıcı varken işi çok zor
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JESKO 1 hf.
Telegram ağır çöp çünkü kullanan yok. Kullanmayan olduktan sonra en iyisi olsa ne yazar? Biri de her konuya 55 maddeyi yazıyor şaka gibi
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srcn1905 1 hf.
2011 mayısta askerden geldim. Nokiadan androide geçtim. Whatsapp indirmiştim, çok iyi falan diyordum kimse umursamıyordu. Arkadaşlarım olmayacak telefonlara sadece bbm mesenger yüzünden olmayacak paralar verdiler. Aradan 1-2 yıl geçince herkes whatsapp'a geçti. Whatsapp böyle bir adım atarsa kendini bitirir.
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likeslice 1 hf.
Abi kullanmayız alternatif mı yok !?
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