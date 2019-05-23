WhatsApp reklamlarına hazır olun

Tüm operasyonları internet üzerinde olan firmaların haliyle tek gelir kapısı reklam oluyor ve agresif reklam stratejileri uygulanıyor. Facebook tarihindeki en büyük satın alma hamlesi olan ve sektörün lideri haline gelen WhatsApp da yakın zamanda reklam gösterimlerine başlayacak. Bir süredir çalışma içerisinde olan Facebook yeni sistemi devreye almak üzere.

Reklamlar başlıyor

Uzun süredir WhatsApp içerisinde reklam yerleşimlerinin yapılacağı gündeme geliyor. Zaten WhatsApp Business versiyonunda reklamverenlerin Facebook veya Instagram hesaplarına yönlendiren reklamlar başlamıştı.

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Son kullanıcıya yönelik WhatsApp içerisinde ise reklamlar Durum sekmesinde görünecek. Standart bir kullanıcı durumu havası verilen reklamlara girildiğinde yukarı kaydırma seçeneği bulunacak. Bu sayede reklamverenin sitesine veya Facebook hesabına ulaşılabilecek.

Diğer taraftan ana ekrandaki sohbet listesi içerisinde de reklam yerleşimlerinin olması bekleniyordu ancak bu şimdilik ertelenmiş durumda. Facebook sadece Durum reklamları ile kullanıcı nabzını yoklayacak gibi görünüyor. WhatsApp Durum reklamlarının en erken 2020 yılında başlaması bekleniyor.