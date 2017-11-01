Google Fast Pair özelliği tüm Android cihazlara geliyor

Google’ın Pixel telefon lansmanında görücüye çıkardığı ancak bugüne kadar fazla gündemde olmayan önemli özelliği Fast Pair yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Hızlı Bluetooth eşleşmesi sağlayan Fast Pair şimdi tüm Android telefonlara geliyor.

Fast Pair nedir?

Fast Pair özelliği Bluetooth eşleştirmeleri konusunda kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Geçmiş dönemde Bluetooth uyumlu cihazların NFC yongalarını birbirine değdirerek eşleşmesi gibi çözümler görmüştük ancak Google yeni bir yaklaşım getirmiş durumda.

Fast Pair özelliği için her iki cihaza da gerekli yazılım desteğinin sağlanmış olması gerekiyor. Uyumlu bir aksesuar örneğin kulaklık ürünü telefonun yanına yaklaştığında üst kısımda uyarı penceresi çıkıyor ve eşleşme için kullanıcının pencereye dokunmasını istiyor.

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Kullanıcı pencereye dokunduğunda eşleşme tamamlanıyor. Eğer aksesuar için özel bir uygulama varsa bildirim penceresi bunu da kullanıcıya tavsiye ediyor. Özellik Google sunucularından aksesuarın görselini de pencereye ekliyor.

Fast Pair bugüne kadar sadece Pixel serisi telefonlarda kullanılabiliyor. Artık Pixel dışındaki Android cihazlarda da kullanıma sunuluyor. Mobil cihaz tarafında Android 6.0 işletim sistemi ve üzeri ile Google Play Services 11.7 ve üzeri sürüm barındıran cihazlar bu özelliği alabilecek. Google’ın uyum güncellemesini dağıtmaya başladığı belirtiliyor.

Aksesuar tarafında ise Pixel Buds, Libratone Q Adapt ve Plantronics Voyager 8200 kulaklıklarında bu özellik mevcut. Google daha fazla ürüne bu entegrasyonu sağlamak için üreticilerle çalışmaya devam ediyor.