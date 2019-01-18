Google Files uygulaması 100 milyon indirme barajını aştı

Google’ın Files Go uygulaması 2017 yılının Aralık ayında Android platformu için kullanıma sunulmuştu. Uygulama cihazınızdaki depolama alanını yönetirken aynı zamanda dosyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olan bir dosya yöneticisi olarak çalışıyor.

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Arama devi uygulamayı yayınladıktan yaklaşık bir yıl sonra ismini değiştirerek Google Files yaptmıştı. Kısa süre önce ise Google Play Store’da 100 milyon indirme rakamını aşarak büyük bir başarıya imza attı. Sadece bir dosya yöneticisi olduğu düşünürsek ulaştığı rakam gerçekten de etkileyici.

Akıllı önerilerle cihazınızda boş yer açıyor

Google Files kullanıma sunulmasından bu yana şirket tarafından sürekli yeni özelliklerle güncellendi. Geçtiğimiz günlerde ise OTG desteği aldı. Uygulamanın en mükemmel özelliklerinden biri silinecek dosyalar için " akıllı öneriler" sunması. Bu sayede telefonda kolayca yer açmak mümkün oluyor.

barajını aşmış Google Files'a bir şans verme zamanınız gelmiş olabilir. Uygulamayı yükleyebilirsiniz. Henüz denemediyseniz artık 100 milyon indirmeGoogle Files'a bir şans verme zamanınız gelmiş olabilir. Uygulamayı buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden Android cihazınıza ücretsiz bir şekilde

https://www.androidpolice.com/2019/01/17/files-by-google-hits-100-million-installs-on-the-play-store/