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Google Files uygulaması 100 milyon indirme barajını aştı

Google'ın dosya yönetimi uygulaması 100 milyon indirme rakamını aştı. Google Files, akıllı önerilerle cihazınızda yer açabilmenizi kolaylaştırdığı gibi depolama alanınızı kontrol edebilmenizi sağlıyor
4 ay
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3
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google’ın Files Go uygulaması 2017 yılının Aralık ayında Android platformu için kullanıma sunulmuştu. Uygulama cihazınızdaki depolama alanını yönetirken aynı zamanda dosyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olan bir dosya yöneticisi olarak çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Google Haritalar'da radar simgeleri test ediliyor"
Arama devi uygulamayı yayınladıktan yaklaşık bir yıl sonra ismini değiştirerek Google Files yaptmıştı. Kısa süre önce ise Google Play Store’da 100 milyon indirme rakamını aşarak büyük bir başarıya imza attı. Sadece bir dosya yöneticisi olduğu düşünürsek ulaştığı rakam gerçekten de etkileyici.

Akıllı önerilerle cihazınızda boş yer açıyor

Google Files kullanıma sunulmasından bu yana şirket tarafından sürekli yeni özelliklerle güncellendi. Geçtiğimiz günlerde ise OTG desteği aldı. Uygulamanın en mükemmel özelliklerinden biri silinecek dosyalar için " akıllı öneriler" sunması. Bu sayede telefonda kolayca yer açmak mümkün oluyor.
Henüz denemediyseniz artık 100 milyon indirme barajını aşmış Google Files'a bir şans verme zamanınız gelmiş olabilir. Uygulamayı buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden Android cihazınıza ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2019/01/17/files-by-google-hits-100-million-installs-on-the-play-store/ Yorum Yaz
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Eeltorm 4 ay
Xplore varken bu kullanılmaz.
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sertacaygun 4 ay
Bu aralar takıntı haline geldiği için onlarca program denedim Android'de dosya yönetimi amaçlı ve FTP üzerinden dosya aktarma amaçlı bilgisayarım ile telefonum arasında. Güzel, başarılı programlar var ama mutlaka bir yerlerde bir eksik yaşıyorum. Solid Explorer meela, Access Point üzerindeyken IP veremiyor, kimisi toplu isim değiştirmede, kimisi başka bir şeyde mutlaka eksit yaşatıyor. 2010'dan beri Android cihaz kullanıyorum, 2010'dan beridir ES File Explorer'ın yerini doldurabilecek bir program çıkmadı. Yok yani, denemiyorum desem neyse. Ama ES'de de pro versiyon muhabbeti çıkınca free sürümü çok cozuttular. Es candır <3
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SEO-Uzmanı 4 ay
X Bu uygulama hiçbir cihazınızla uyumlu değil.
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