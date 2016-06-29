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Google Fit büyük yeniliklerle güncellendi

Google'ın egzersiz takip uygulaması Google Fit, daha kullanışlı daha canlı ve daha anlaşılır bir arayüzle güncellendi. Uygulamaya ait detay ve görseller haberimizde...
2 yıl
5,4b
1
3
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google Fit büyük yeniliklerle güncellendi
 
(Soldaki eski - sağdaki yeni)
Google'ın aktivite ve adım takip uygulaması Google Fit son gelen güncellemeyle pek çok yeniliğe kavuştu. Yeni güncellemeyle uygulama ara numara olan 1.57 sürümüne güncellense de arayüz ve fonksiyon bakımından büyük yenilikleri barındırıyor.
Yeni uygulamayı açtığımızda ilk olarak daha renkli bir arayüz bizleri karşılıyor. Yeni versiyonla birlikte gelen bir önemli detay da tek bir ekranda daha çok bilginin bize gösterilişi. Örnek vermek gerekirse başlangıç ekranında toplam akvitive zamanı, alınan yol, yakılan kalori ve atılan adım bilgileri yer alıyor.
Değişiklerden hedefler kısmı da nasibini alırken bundan böyle farklı aktiviteler ve spesifik zamanlar için hedefler belirlemenin yanında gün içerisinde farklı zamanlara bu hedefleri bölmek de mümkün hale gelmiş.
Android Wear tarafında da değişiklikler yaşayan uygulamanın arayüzü siyah arkaplandan beyaza geçmiş ve ekrana daha fazla yazının sığması sağlanmış durumda.
Güncel Google Fit uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

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SEO-Uzmanı 2 yıl
özetle ne diyor !? 3 satırdan fazlası insanı yoruyor da !?
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Fenomenon 2 yıl
Önceden kullanıyordum ama çok sorunlu bir uygulama. miband aldıktan sonra bıraktım.
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A.F.Y.D 2 yıl Fenomenon
+1 birde telefon donup duruyordu
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