Google Fit sağlık programı ay sonundaki I/O 2014 konferansında tanıtılabilir





Apple'ın iOS 8 ile ekosisteme sunacağı Health ve Healthkit sağlık uygulamalarının yankıları sürerken, Google'ın da önemli bir hamle yapmak üzere olduğu iddia edildi.





Google Fit adını alması beklenen hizmet I/O 2014 konferansında lanse edilecek. Aynı Healthkit gibi Google Fit de açık kaynak API'ler yoluyla giyilebilir cihazlardan sağlık verilerini toplayacak ve ortaklarına bu bilgileri paylaştıracak. Bu bağlamda Google'ın ortaklarını da konferansta açıklaması bekleniyor.





Google Fit'in bağımsız bir uygulama olarak yayımlanabileceği tahmin ediliyor. Giyilebilir cihazlarda kullanılması açısından Android Wear sürümüne de entegre edilecek. Bu yeni hizmet ile ilgili şimdilik bir resmi teyit yok. Ancak Google'ın bu konferansta giyilebilir cihazlara ayrı bir önem göstereceği biliniyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-Fit-health-service-expected-to-be-announced-at-Google-IO_id57101