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Google Fit sağlık programı ay sonundaki I/O 2014 konferansında tanıtılabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Fit sağlık programı ay sonundaki I/O 2014 konferansında tanıtılabilir

Apple'ın iOS 8 ile ekosisteme sunacağı Health ve Healthkit sağlık uygulamalarının yankıları sürerken, Google'ın da önemli bir hamle yapmak üzere olduğu iddia edildi. 

Google Fit adını alması beklenen hizmet I/O 2014 konferansında lanse edilecek. Aynı Healthkit gibi Google Fit de açık kaynak API'ler yoluyla giyilebilir cihazlardan sağlık verilerini toplayacak ve ortaklarına bu bilgileri paylaştıracak. Bu bağlamda Google'ın ortaklarını da konferansta açıklaması bekleniyor.

Google Fit'in bağımsız bir uygulama olarak yayımlanabileceği tahmin ediliyor. Giyilebilir cihazlarda kullanılması açısından Android Wear sürümüne de entegre edilecek. Bu yeni hizmet ile ilgili şimdilik bir resmi teyit yok. Ancak Google'ın bu konferansta giyilebilir cihazlara ayrı bir önem göstereceği biliniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Google-Fit-health-service-expected-to-be-announced-at-Google-IO_id57101 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
Ulen arkadaş biri bir şey çıkartıyor sonra bütün firmalar aynısının lacivertini yapmaya çalışıyor
niye taktınız bu kadar sağlık uygulamalarına
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