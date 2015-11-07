Google, Fly Labs'ı satın aldı

Diğer birçok büyük teknoloji firması gibi ihtiyaçları doğrultusunda satın alımlara devam eden Google, bu sefer Fly Labs'ı bünyesine kattı.

Şimdiye kadar iOS platformu için hazırladığı dört adet etkili video düzenleme uygulaması ile tanınan Fly Labs, resmi sitesi üzerinde duyurduğu kadarıyla Google tarafından satın alındı. Fly Labs'ın geçtiğimiz hafta içerisinde aylık 100 milyon aktif kullanıcı sayısı olduğunu öğrendiğimiz Google Fotoğraflar servisi içerisinde çalışmalarına devam edeceği, bu noktada da servis içerisinde fotoğraf ve video düzenleme teknolojileri konularında entegre çalışmalar yürüteceği belirtiliyor.

Fly Labs'ın hepsi ücretsiz yapılan mevcut uygulamaları ise belirli bir süre daha Apple App Store üzerinde kalacak, daha sonra ise kaldırılacak.