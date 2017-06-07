Google Fotoğraflar 1 milyar indirme sayısına ulaştı

Android'deki Google Fotoğraflar uygulaması 1 milyar indirme sayısına ulaşarak bu kilometre taşını devirmeyi başaran 22. uygulama oldu. Başarılı uygulama, yıllar geçtikçe kullanıcılar arasında popülarite kazanırken, Google da sürekli güncellemeler yaparak uygulamaya yeni özellikler ekledi.

Google Fotoğraflar uygulamasının milyarlarca indirme sayısına ulaşmasına yardımcı olan pek çok özelliği var. Uygulamayı diğerlerinden üstün kılan şey tüm fotoğraflarınızı buluta yükleyebilmeniz için sınırsız ve ücretsiz depolama alanı sunması oldu. Bu özellik ayrıca yeni Android cihazınızla, bulutunuzdaki tüm fotoğraflarınıza sorunsuz şekilde erişmenizi sağlıyor.

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Google Fotoğraflar uygulaması Android akıllı telefonların çoğuna önceden kurulu olarak geliyor. Bu, şüphesiz ki uygulamanın kullanıma sunulmasından bu yana büyük indirme sayılarına ulaşmasına yardımcı oldu. Pek çok Google uygulaması ve hizmeti henüz bu rakama ulaşmayı başaramamış durumda.

1 milyar indirme sayısına ulaşan uygulamalar listesinin 21. sırasında ise Instagram var. Analistler o dönem, 1 milyar indirmeyi geçecek bir sonraki uygulamanın Snapchat olabileceğini iddia etmişlerdi. Ancak ipi göğüsleyen Google Fotoğraflar oldu. Snapchat'in barajı geçen 23. uygulama olup olmayacağını ise zaman gösterecek.