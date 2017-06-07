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Google Fotoğraflar 1 milyar indirme sayısına ulaştı

Google'ın sınırsız ve ücretsiz depolama alanı sunan Google Fotoğraflar uygulaması 1 milyar indirme sayısını geride bıraktı. 1 milyar barajını geçecek bir sonraki uygulamanın Snapchat olması bekleniyor
1 yıl
2,9b
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17
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android'deki Google Fotoğraflar uygulaması 1 milyar indirme sayısına ulaşarak bu kilometre taşını devirmeyi başaran 22. uygulama oldu. Başarılı uygulama, yıllar geçtikçe kullanıcılar arasında popülarite kazanırken, Google da sürekli güncellemeler yaparak uygulamaya yeni özellikler ekledi.
Google Fotoğraflar uygulamasının milyarlarca indirme sayısına ulaşmasına yardımcı olan pek çok özelliği var. Uygulamayı diğerlerinden üstün kılan şey tüm fotoğraflarınızı buluta yükleyebilmeniz için sınırsız ve ücretsiz depolama alanı sunması oldu. Bu özellik ayrıca yeni Android cihazınızla, bulutunuzdaki tüm fotoğraflarınıza sorunsuz şekilde erişmenizi sağlıyor.
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Google Fotoğraflar uygulaması Android akıllı telefonların çoğuna önceden kurulu olarak geliyor. Bu, şüphesiz ki uygulamanın kullanıma sunulmasından bu yana büyük indirme sayılarına ulaşmasına yardımcı oldu. Pek çok Google uygulaması ve hizmeti henüz bu rakama ulaşmayı başaramamış durumda.
1 milyar indirme sayısına ulaşan uygulamalar listesinin 21. sırasında ise Instagram var. Analistler o dönem, 1 milyar indirmeyi geçecek bir sonraki uygulamanın Snapchat olabileceğini iddia etmişlerdi. Ancak ipi göğüsleyen Google Fotoğraflar oldu. Snapchat'in barajı geçen 23. uygulama olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

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Damenda 1 yıl en beğenilen
zaten built-in geliyor ne indirmesi yav.
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10ff 1 yıl
bende her zaman devre dışı olan zımbırtılar...
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Guest-F30ED544B 1 yıl
Cihazın içine koymasalar kimsenin aklına gelip indirmez bile. Lanet bir albüm uygulaması. Kullanıcının verisini sırtlanıp götürüyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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drjacob 1 yıl
bir ara kullanıyordum ama yedekleme işini beğenmedim
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Forum1th 1 yıl
Kullanmadığım en gereksiz uygulama. Fotoğrafa isim koymuyorum ki, ismini kendi koyuyor telefon. Zaten bulut kullanmıyorum.
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Giresunlufuk 1 yıl
Hiç sevmiyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum.
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emiLL 1 yıl Giresunlufuk
Giresunlufuk
Hiç sevmiyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum.

+1
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tempestatem 1 yıl
Alternatif onerisi olan?
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Guest-F30ED544B 1 yıl tempestatem
Halleluja
Alternatif onerisi olan?

Quickpic tek geçerim.
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dostum kertenkele 1 yıl
Bende devre dışı bu tam olarak da ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası fotoğraf görüntülemeye yarıyor diye düşündüm ve devre dışı bıraktım zaten yüklü geliyor uygulama ne 1.000.000.000 indirmesi.
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Tolgá 1 yıl
kullanım süresi önemli olan.
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I want to play a game 1 yıl
cihazda tüm fotoğrafları yedekleme için mükemmel bir uygulama
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Guest-F30ED544B 1 yıl
Cihazın içine koymasalar kimsenin aklına gelip indirmez bile. Lanet bir albüm uygulaması. Kullanıcının verisini sırtlanıp götürüyor.
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windrosymbian 1 yıl Guest-F30ED544B
tolgasubasi
Cihazın içine koymasalar kimsenin aklına gelip indirmez bile. Lanet bir albüm uygulaması. Kullanıcının verisini sırtlanıp götürüyor.

1) Bende yoktu kendim indirdim.
2) Bu uygulama Google'ın oldugu icin Google senin verilerine bakmaz.
3) Android Google'ın o yuzden senin verilerini calarlar. Sen hic Android kullanma tamam mı
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kadirirdem 1 yıl
Bende vardı silemiyorum.
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10ff 1 yıl
bende her zaman devre dışı olan zımbırtılar...
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uygulama haber, google fotoğraflar ve
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