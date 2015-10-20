Google Fotoğraflar, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Bugün resmi olarak duyurulduğu kadarıyla iOS, Android ve Web için Google Fotoğraflar aylık toplam 100 milyon aktif kullanıcısı sayısını geride bırakmayı başardı. Belirli çözünürlük limitileriyle sınırsız depolama alanı veren servis, açıklandığı kadarıyla akıllı telefonlarda 3,720 terabyte yer açtı ve 15 milyondan fazla animasyon ile kolaja ev sahipliği yaptı.

Google'ın kullanıcılarına teşekkür etmek adına hazırladığı kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://venturebeat.com/2015/10/20/google-photos-passes-100m-monthly-active-users/