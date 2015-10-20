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Google Fotoğraflar, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

İnternet devinin I/O 2015 konferansı kapsamında sosyal ağı Google+'dan ayırarak bağımsız hale getirdiği servisi Google Fotoğraflar, görünüşe bakılırsa kullanıcıların beğenisine toplamayı başardı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Fotoğraflar, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Bugün resmi olarak duyurulduğu kadarıyla iOS, Android ve Web için Google Fotoğraflar aylık toplam 100 milyon aktif kullanıcısı sayısını geride bırakmayı başardı. Belirli çözünürlük limitileriyle sınırsız depolama alanı veren servis, açıklandığı kadarıyla akıllı telefonlarda 3,720 terabyte yer açtı ve 15 milyondan fazla animasyon ile kolaja ev sahipliği yaptı.
Google'ın kullanıcılarına teşekkür etmek adına hazırladığı kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://venturebeat.com/2015/10/20/google-photos-passes-100m-monthly-active-users/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
android telefonlarin bulut sistemide icinde galiba
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istanbulbirbaska 3 yıl
O 100 milyonun 99 milyonu böyle birşeye abone olduğundan haberi bile yoktur. Telefonda otomatik yedekleme varsayılan olarak açık geldiği için insanların çoğu haberi olmadan google sunucularına fotoğraflarını gönderiyorlar. Artık özel mahrem ne varsa hepsii google ın elinde oluyor güzel fişleme yöntemi bulmuşlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ersin ÇAKI 3 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska
O 100 milyonun 99 milyonu böyle birşeye abone olduğundan haberi bile yoktur. Telefonda otomatik yedekleme varsayılan olarak açık geldiği için insanların çoğu haberi olmadan google sunucularına fotoğraflarını gönderiyorlar. Artık özel mahrem ne varsa hepsii google ın elinde oluyor güzel fişleme yöntemi bulmuşlar.

iCloud da aynı mokun renkli hali değil mi hocam?
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Fotoğraf streaming konusunda Google'un üzerine tanımam.
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