Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram'a uygulama içi satın alma özelliği geliyor

Facebook, bünyesinde bulunan uygulamaları bir bir ticarete uygun hale getiriyor. WhatsApp Business, Facebook Marketplace'den sonra Instagram'ı da ticari kullanımda yaygınlaştırmayı hedefliyor.
1 yıl
2b
1
11
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram'a uygulama içi satın alma özelliği geliyor
Instagram, ABD'deki ve İngiltere'deki bazı kullanıcılar için uygulama içi satın alma hizmetini açtı. Özellik global anlamda aktif olduktan sonra, Instagram'da faaliyet gösteren ticari işletmeler, direkt olarak sosyal medya uygulaması üzerinden ürün veya hizmet satışlarını gerçekleştirebilecekler.

Sistem nasıl çalışacak? 

Ticari kullanıcılar Instagram hesaplarına bir banka hesabı tanımlıyorlar, kurumsal sayfalarında yaptıkları paylaşımlarda ürünün satışıyla alakalı butona tıklayıp fiyatını ve özelliklerini belirtiyorlar. Tüketici alış veriş yapmak istediğinde ise; banka hesap kartını veya kredi kartını bir kereye mahsus Instagram profiline tanımlatıp, bir sonraki alış verişlerde daha kolay bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Instagram tarafından gelen bilgiler içinde ödeme sayfasında iki faktörlü güvenlik koruması olacağı da mevcut.
Ayrıca Insagram, belli başlı sektörlerdeki kurumsal müşterilerine  rezervasyon seçeneği de sunacak. Bu sayede otel, kuaför veya restoran gibi işletmelere Insagram üzerinden rezervasyon yapılabilecek.

https://techcrunch.com/2018/05/03/instagram-payments/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kolye_Moda 1 yıl
Instagram'da herkes birbirine bir şey satmaya çalışıyor, yetmezmiş gibi bir de reklamlar var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan_0 1 yıl
instagram da cıvıttı iki fotoda bir reklam çıkıyor. twitter desen 2 twitten biri yok şu şunu beğendi yok bu bunu beğendi + reklam. ne kullanıcaz biz be kardeşim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl Nva Bx
Genelde hava atmaya çalışmam ama insanlar beni küçük gördüğünde boş bir insan olmadığımı, azmimle gösteririm. Az önce sana yaptığım gibi. Tanıdığım her çocuk / ergen tipler facebook'tan hesaplarını donduup instagrama geçti. Çünkü yüklediği resimler daha çok ilgi görüyor. Sistemin amacı da bu. Ama kullanıcılar genelde kabul etmek istemiyor. Ergen olup kabul etmemek gibi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nva Bx 1 yıl renega
Bu karakterle çevrende arkadaşın olduğunu düşünmüyorum

allahım ya şu tipte insanlar yok mu sanki kendileri dünyayı kurtarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl Nva Bx
9 farklı yazılım dili, 2 yabancı dil, beden dili ve tweak geliştirme üzerinde çalışmalar yapıyorum. Herkesi kendin gibi zavallı sandıkca kaybedeceksin.,
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nva Bx 1 yıl renega
arkadaş ortamına girdiğin zaman 9 yabancı dil biliyorum mu diyorsun peki

mesele, senin etin ne budun ne çapın ne; buraya gelmiş instagram kullananlar zavallı diyorsun
önce bi kendine bak sonra diğer insanları eleştir
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl Nva Bx
Gerçekleri kabul ermeyen tedavi olamaz :( Kabul etmelisin
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nva Bx 1 yıl renega
sen napıyorsun mesela dünyayı mı kurtarıyorsun atom mu parçalıyorsun katkın ne mesela
tüm gün pubg yayını izlemekten başka yaptığın birşey yok senin yaptığın doğrumu peki
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl Jül Sezar
instagram = resimlerini millete göstermeye odaklı aptallar platformu :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nva Bx 1 yıl renega

yazık kıyamam sana

1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 1 yıl
instagram düşmanı bakir asosyaller damlar şimdi
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1980 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, instagram ve
3 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Burç Coşkunkan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 3 için hazırlıklara başlandı 1 yıl iOS 13 güncellemesi ile iPad'ler yeni bir çehreye bürünecek 1 yıl Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S8 Lite, TENAA'da ortaya çıktı 1 yıl Yenilik yok, fiyatlar yüksek: Akıllı telefon satışları düşüşte 1 yıl Oppo Find serisi geri dönüyor 1 yıl Gboard ile kendi GIF'inizi oluşturabileceksiniz 1 yıl Şuan bir akıllı telefon satın alsanız hangi amiral gemisini alırsınız? [Anket #6] 1 yıl Aktivistler: Gmail'in "kendini imha et" özelliği devlet kayıtlarını yok etmek için kullanılacak 1 yıl Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması sona erdi 1 yıl Fiat Doblo ailesi yeni benzinli motorla büyüdü 1 yıl Katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy X, MWC 2019'da tanıtılabilir 1 yıl Huawei oyuncu odaklı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor 1 yıl Google Gazetelik uygulaması yenileniyor 1 yıl Ripple'a bir dava daha 1 yıl Dizel araçların Avrupa'daki gerilemesi sürüyor 1 yıl Avengers: Infinity War, 1 milyar dolara rekor sürede ulaşacak 1 yıl iPhone 7 ve 7 Plus'ların mikrofonu iOS 11.3 güncellemesinden sonra çalışmıyor 1 yıl Huawei P20 serisi için özel ekran garantisi 1 yıl Telegram ve Rusya arasındaki soğuk savaşın ardında neler yaşanıyor? 1 yıl Netflix’in distopik yeni dizisi The Rain’den özel bir video paylaşıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Instagram'a uygulama içi satın alma özelliği geliyor Sonraki Çocukların sosyal ağ kullanımına karşı ebeveynler ne gibi önlemler almalı? 1 yıl LG G7 ThinQ vs Galaxy S9 Plus karşılaştırması 1 yıl Yerli otomobil CEO'su sonunda açıklanıyor 1 yıl Bugüne kadar 46 milyon Apple Watch satıldığı tahmin ediliyor 1 yıl Tek seferde bir yıl boyunca uçabilen güneş enerjili Drone üretildi 1 yıl Samsung’un yeni tak çalıştır kamera sensörleri zaman tasarrufu sağlayacak 1 yıl 2si1 "Zihin Okuma mümkün mü?" | Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Monster dizüstüleri Coffe Lake tabanlı Intel işlemcilere terfi etti 1 yıl Amerika, Mars'a nükleer enerji santrali götürüyor "Kilopower" 1 yıl LG, G7'nin Google Assistant tuşuna farklı işlev atanmasına izin verebilir 1 yıl Bilim adamları açıkladı: Cep telefonunun beyin tümörü yaptığına dair kanıt yok 1 yıl Dungeon Hunter Champions indirmeye sunuldu 1 yıl Google Assistant artık 5.000'den fazla akıllı ev cihazıyla uyumlu 1 yıl Volkswagen Golf GTI TCR, serinin en hızlısı olacak 1 yıl Cepte taşınabilir Bitcoin | Kripto Para Günlüğü 1 yıl Elektrikli araç kullanımını yaygınlaştıracak teknoloji 1 yıl Türkiye’de üretilen "taşınabilir kan pompası" ticarileştiriliyor 1 yıl Startup Carnival 6 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te 1 yıl Battlefield 1'in "They Shall Not Pass" DLC paketi kısa bir süreliğine ücretsiz 1 yıl 13 Reasons Why dizisinin 2. sezonundan ilk görüntüler geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim