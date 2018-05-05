Instagram'a uygulama içi satın alma özelliği geliyor

Instagram, ABD'deki ve İngiltere'deki bazı kullanıcılar için uygulama içi satın alma hizmetini açtı. Özellik global anlamda aktif olduktan sonra, Instagram'da faaliyet gösteren ticari işletmeler, direkt olarak sosyal medya uygulaması üzerinden ürün veya hizmet satışlarını gerçekleştirebilecekler.

Sistem nasıl çalışacak?

Ticari kullanıcılar Instagram hesaplarına bir banka hesabı tanımlıyorlar, kurumsal sayfalarında yaptıkları paylaşımlarda ürünün satışıyla alakalı butona tıklayıp fiyatını ve özelliklerini belirtiyorlar. Tüketici alış veriş yapmak istediğinde ise; banka hesap kartını veya kredi kartını bir kereye mahsus Instagram profiline tanımlatıp, bir sonraki alış verişlerde daha kolay bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Instagram tarafından gelen bilgiler içinde ödeme sayfasında iki faktörlü güvenlik koruması olacağı da mevcut.

Ayrıca Insagram, belli başlı sektörlerdeki kurumsal müşterilerine rezervasyon seçeneği de sunacak. Bu sayede otel, kuaför veya restoran gibi işletmelere Insagram üzerinden rezervasyon yapılabilecek.

https://techcrunch.com/2018/05/03/instagram-payments/