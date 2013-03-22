Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Glass görme engelliler için de umut olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
679
1
2
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Glass görme engelliler için de umut olabilir

Geçen yılın en önemli icadı seçilen ve bu yıl geliştiricilere dağıtımına başlanan Google'ın giyilebilir bilgisayar projesi Google Glass, şimdiden pek çok ilginç fikre ev sahipliği yapmaya başladı. Bunların yanında yaşam destek fonksyionları sunması da mümkün görünüyor.

Bir Google Glass geliştiricisi tarafından gündeme getirilen konu, görme engellilerin ses yoluyla görebilmelerini sağlıyor. Geliştiricinin vOICe adını verdiği proje sonar sistemine benzer şekilde görme engellilerin yollarını çizebilmesini sağlıyor. Uygulama kamera sayesinde çevredeki objelerin yakınlıklarını ölçüyor ve kullanıcısına engellerle ilgili bilgiler veriyor. 

Buna benzer çözümler sunan uygulamalar olsa da örneğin akıllı telefonu daima çekim konumunda tutmak ve kulaklık ile bilgileri almak gerekiyor. Google Glass ise zaten üzerinde konumlanan kamerası ile çevreyi analiz ederken, kemik iletimi yoluyla ses kulaklık olmadan kullanıcıya iletiliyor. Bu bakımdan kullanıcıya da büyük kolaylık sağlıyor.

Ancak burada bir akıllı telefonun görüntü analizini sese çevirmek için aracı olarak kullanılması gerekiyor. Yine de sunduğu kolaylık adına es geçilebilecek bir faktör.

Geliştirici proje için internet sayfasını da faaliyete geçirmiş durumda. Gelecek adına oldukça umut verici olan proje yeni fikirlerin de önünü açacaktır. 

http://www.seeingwithsound.com/android.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seconder77 6 yıl
kemik iletimi çok süper bişey
hem kulağınıza bir şey takmıyorsunuz
hemde glass konuşurken diğer sesleride duyuyorsunuz
bizzat deneme imkanım oldu
ancak gözlük uzun süre kullanmak için epey ağır
30 dklık kullanım sonrasında burun destekleri burnunuzu acıtmaya başlıyor
ancak ses algılaması süper
glass dediğiniz zaman gözlük bekleme modundan çıkıp sizi dinleyeme hazır hale geliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Güzel bir şey. Ama Google'ın bundan çok başı ağrıyabilir. Görme engelli birisi, Gözlüğün yanlış yönlendirmesiyle kaza falan geçirirse Google'a açılacak davaları hayal edebiliyorum...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "İzleyicisi ile birlikte coşan" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim