Google Glass görme engelliler için de umut olabilir





Geçen yılın en önemli icadı seçilen ve bu yıl geliştiricilere dağıtımına başlanan Google'ın giyilebilir bilgisayar projesi Google Glass, şimdiden pek çok ilginç fikre ev sahipliği yapmaya başladı. Bunların yanında yaşam destek fonksyionları sunması da mümkün görünüyor.





Bir Google Glass geliştiricisi tarafından gündeme getirilen konu, görme engellilerin ses yoluyla görebilmelerini sağlıyor. Geliştiricinin vOICe adını verdiği proje sonar sistemine benzer şekilde görme engellilerin yollarını çizebilmesini sağlıyor. Uygulama kamera sayesinde çevredeki objelerin yakınlıklarını ölçüyor ve kullanıcısına engellerle ilgili bilgiler veriyor.





Buna benzer çözümler sunan uygulamalar olsa da örneğin akıllı telefonu daima çekim konumunda tutmak ve kulaklık ile bilgileri almak gerekiyor. Google Glass ise zaten üzerinde konumlanan kamerası ile çevreyi analiz ederken, kemik iletimi yoluyla ses kulaklık olmadan kullanıcıya iletiliyor. Bu bakımdan kullanıcıya da büyük kolaylık sağlıyor.





Ancak burada bir akıllı telefonun görüntü analizini sese çevirmek için aracı olarak kullanılması gerekiyor. Yine de sunduğu kolaylık adına es geçilebilecek bir faktör.





Geliştirici proje için internet sayfasını da faaliyete geçirmiş durumda. Gelecek adına oldukça umut verici olan proje yeni fikirlerin de önünü açacaktır.

http://www.seeingwithsound.com/android.htm