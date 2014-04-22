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Google Glass, iPhone için SMS ve Calendar Glassware'e kavuştu

5 yıl
6,4b
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1
Zamazingo
Shady
Haber Editörü
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Google Glass, iPhone için SMS ve Calendar Glassware'e kavuştu
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Explorer programı kapsamında 15 Nisan günü ABD’de bir günlüğüne satışa sunulan Google Glass, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği SMS güncellemesini sonunda aldı.

Bugünden itibaren iOS kullanıcıları, iPhone’larına gelen mesajlarını Glass üzerinden görüntüleyebilecek. Bunun için kullanıcıların iPhone’un Bluetooth ayarlarına girip, bağlantısı kurulmuş Glass için “Bildirimleri Göster” seçeneğini aktif hale getirmeleri gerekiyor. Kullanıcılar bunu yaptıktan sonra, iPhone’larına gelen tüm mesajlar (SMS) anında Glass’ın ekranında görüntülenebilecek. Ancak kullanıcılar, Google’ın ifadelerine göre, iOS tarafındaki bazı kısıtlamalardan ötürü Glass üzerindeki görüntüledikleri mesajlara yine gözlük üzerinden cevap veremeyecek.

iPhone için SMS desteğinin yanı sıra Google Glass kullanıcıları, kullandıkları akıllı telefon farketmeksizin, yeni Calendar Glassware ile takvimlerini ana ekranda görüntüleyebilecek; istedikleri zaman takvim kartına dokunarak etkinlik adını, zamanını, konumu gibi bilgileri değiştirebilecekler.


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Apple Specialist 5 yıl
Google glasımı güncellemeyi unutmayım.
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