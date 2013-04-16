Google Glass için MyGlass yardımcı uygulaması Play mağazasında yayınlandı





Google, giyilebilir bilgisayar projesi Google Glass'ın kaşif sürümünü ay sonuna kadar sahiplerine ulaştırmayı planlarken, gözlük ile birlikte kullanılacak diğer öğeler de hayata geçmeye başladı.





Bunlardan birisi kurulum sayfası. Gözlüğü eline geçen kullanıcılar kurulum sayfasında Google hesapları ile cihazlarını senkronize ederek aktif hale getirebilecekler.





Diğer ise MyGlass yardımcı uygulaması. Bu uygulama ile gözlüğün kurulumu yapılabiliyor. GPS ve SMS aktarımı fonksiyonları etkin hale getirilebiliyor. Uygulama gözlük için bir yönetim konsolu görevi görecek. Uygulama Android 4.0 ve üzeri cihazlar ile uyumlu.





Ancak uygulama tabiki çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor ve gözlük sahibi olmayanların uygulamayı indirerek zamanlarını boşa harcamaması isteniyor.











