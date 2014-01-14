Google Glass için hazırlanan yeni uygulama DriveSafe, direksiyon başında uyuma sorununa çözüm bulmayı hedefliyor

Yıl içerisinde resmen satışa sunulması planlanan Google'ın gözlük formunda giyilebilir bilgisayar ürünü Glass, uygulama tarafında gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda hazırlanan DriveSafe, direksiyon başında uyuma sorununa çözüm bulmayı hedefliyor.

Dünya üzerinde birçok trafik kazası, yorgun sürücülerin direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geliyor. Bu hayati önem taşıyan sorunu çözmek için Google Glass için hazırlanan yeni uygulamalardan DriveSafe, kızıl ötesi sensörler ile gözleri, hareket sensörüyle ise kafa hareketlerini takip ederek kişileri direksiyon başında uyudukları zaman hem sesli hem de görsel olarak uyarabiliyor. Dahili navigasyon desteğiyle dinlenebilecek yerlerin bulunmasına da yardımcı olabilen uygulama, şimdilik uyandırma konusunda %100 garanti veremiyor.

Uygulama hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://androidcommunity.com/google-glass-drivesafe-app-offering-warnings-to-sleepy-drivers-20140113/