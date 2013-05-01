Google Glass'ın 'jailbreak' edildiği haberlerine Project Glass mühendisinden yanıt geldi





iOS platformunun meşhur Cydia uygulamasının bir numaralı geliştiricisi olan saurik takma adlı Jay Freeman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım larda sahip olduğu Google Glass'ı "jailbreak" ettiğini ileri sürmüş ve bu gelişme birçok teknoloji sitesinde "jailbreak" veya "hack" edilme fiiliyle duyurulmuştu. Android ekosisteminin bir kısım geliştiricileri ise; saurik'in bu platform hakkındaki bilgisizliğinden şikayet ederek gerçekleştirdiğini iddia ettiği yazılımsal değişikliği doğru ifade etmeyerek medyayı yanlış yönlendirdiğini belirtmişti. İki taraf arasındaki tartışmalar devam eder iken, ilk Glass görüntülerinden aşina olduğumuz Project Glass'ın teknik liderlerinden biri olan Stephen Lau Google+ hesabından paylaştığı yorum ile aygıtın yazılımsal açıklık durumuna izah getirdi.

Google I/O 2012'de 1.500$ vererek kayıt oldukları Glass Explorer programı kapsamında ürünlerini birkaç hafta önce teslim almaya başlayan geliştiricilerin böylesine yüklü bir ücret ödeyerek sonu belli olmayan bir yola Google ile birlikte girmesinden büyük memnuniyet duyan internet devi, zaten maddi anlamda zorladığı Glass kaşiflerine Bootloader'i kilitsiz ürünler yollayarak diledikleri gibi test edebilmelerini mümkün kılmak istemiş. Yani Kernel kodları da resmen yayınlanan Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich sürümlü Glass Explorer Edition, sanal medyanın iddia ettiği gibi ne saurik ne de başka bir isim tarafından "jailbreak" veyahut "hack" edilmemiş; yalnızca zaten kilitsiz olan Bootloader'i açık konuma getirip daha fazla yetki kazanmak için "fastbook oem unlock" komutu uygulanmış.

saurik, Project Glass mühendisinin mesajı sonrası çeşitli platformlarda iddialarının çürütülmesi sonrası oluşan tepkiye çok geçmeden cevap vererek kendi izlediği yol ile yetki elde edebilmek için bir exploit yazdığını belirtti. Gerek gerçekleştirdiği çalışma için yazılımsal bir çaba ortaya koyan Jay gerekse onu Android konusunda bilgisizlikle suçlayan şahıslar kendilerince haklı olsalar da; vuku bulan tartışmanın asıl kaynağını saurik ve "jailbreak", "hack" gibi eylemleri her fırsatta dillendirmekten geri durmayan basın oluşturuyor. Sonuç olarak, farklı çalışmalara imza atabilmek için gereken yazılımsal yetkileri edinmenin oldukça kolay olduğu artırılmış gerçeklik sunan Google gözlüğünün bilerek böyle dağıtıldığı gün yüzüne çıkmış oldu.

https://plus.google.com/118343182830485155505/posts/ERUJ8e1yKRd