Google Glass'ın kullanım alanı artmaya devam ediyor

İnternet devi Google'ın üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı gözlük formunda giyilebilir cihazı Glass, bildiğiniz gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Daha önce ameliyathane gibi insan hayatı için büyük önem arz eden ortamlarda denenen ürün, farklı geliştiriciler tarafından yazılımsal olarak oyunlara da entegre edilebiliyor.

Bu doğrultuda Android işletim sistemin konusunda çalışmalar gösteren geliştirici Mike DiGiovanni, açık dünya yapısı ile uzun yıllardır piyasada yer alan Grand Theft Auto 3 ile Google Glass arasında yaptığı özel yazılımsal değişiklikler ile bir bağlantı kurmayı başarmış. Oyunda yer alan navigasyon / GPS ara yüzünü Glass üzerinde yer alan ekrana aktaran ve bu şekilde gidilecek noktaları direkt olarak oyuncuların gözüne getiren DiGiovanni, sonuç olarak ürünün farklı bir oyun deneyimi sağlamış ve ürünün başka bir potansiyel kullanım alanını da gözler önüne sermiş durumda.

Grand Theft Auto ile Google Glass arasındaki bağlantının şimdilik sadece oyunun bilgisayar versiyonuyla çalıştığı belirtiliyor.

http://www.geeky-gadgets.com/google-glass-grand-theft-auto-mini-map-hack-unveiled-07-10-2013/