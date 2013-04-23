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Google Glass'ta göz kırpma ile bazı işlemler mümkün olabilecek

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass'ta göz kırpma ile bazı işlemler mümkün olabilecek

Google'ın uzun süredir üzerinde çalışmalar yaptığı giyilebilir bilgisayar konsepti Google Glass, ay sonuna kadar ön sipariş veren geliştiricilere dağıtılacak. 

Kendi donanımı itibariyle bağımsız olarak çalışabilen Google Glass, konsept itibariyle ses veya kafa hareketleri ile yönetiliyor. Google'ın konsepti geliştirme çalısmaları devam ederken, yeni kontrol mekanizmaları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Google'ın gözlük sahipleri için yayınladığı MyGlass uygulamasının kaynak kodlarında göz kırpma ile ilgili bazı satırlara rastlandı. Bu satırlarda göz kırpma aktif veya pasif hale getirilirken, kalibrasyon yapılıyor ve göz kırpma ile fotoğraf çekimi yapılabiliyor.

Gözlükler normalde kafa hareketleri ile uyku modundan çıkabiliyordu ancak göz kırpma henüz aktif hale getirilmiş değil. Göz kırpmanın sadece deklanşör işlemine değil farklı görevlere de atanması mümkün. 

Bu gelişmeler gözlüğe karşı tarafın dikkatini çekmeden fotoğraf çekebilme imkanını vermiş olacak. Bu konu da özel hayatın gizliliğini savunanların oldukça tepkisini çekiyor. Çekim yapmak için fiziksel bir butona basılması veya uyarı sesi verilmesinin şart olduğunu savunanlar çoğunlukta.



http://livingthruglass.com/google-glass-eye-gestures-control-found-in-code/ Yorum Yaz
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Yaratık00 6 yıl en beğenilen
Kızın tekine gözü kırpınca beni daha iyi anlayacak artık :)
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seconder77 6 yıl
apple ürünü olsaydı hemen alacaktım bi tane
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Yaratık00 6 yıl en beğenilen
Kızın tekine gözü kırpınca beni daha iyi anlayacak artık :)
Yanıtla +16
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