Google, Gmail hizmetine çoklu oturum açma desteğini resmen açıkladı

Google, e-posta hizmetini sunduğu Gmail servisinde güncellemeye gitti. Google tarafından yapılan resmi açıklamayla, aynı tarayıcı üzerinden birden fazla gmail hesabına giriş yapılabileceğini belirtti. Bu hizmeti aktif hale getirmek için google.com/accounts sitesinden "multiple sign-in" (çoklu giriş) seçeneği üzerinden birden fazla hesabı açabilirsiniz.

Şu anda Gmail öncelikli olarak başlatılan çoklu oturum açma hizmetinin ilerleyen zamanlarda Google'ın diğer hizmetlerinde de kullanması bekleniyor.