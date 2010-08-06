Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Gmail hizmetine çoklu oturum açma desteğini resmen açıkladı

Google, e-posta hizmetini sunduğu Gmail'e çoklu oturum desteğini hazırladı.
8 yıl
15,8b
1
Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google, e-posta hizmetini sunduğu Gmail servisinde güncellemeye gitti. Google tarafından yapılan resmi açıklamayla, aynı tarayıcı üzerinden birden fazla gmail hesabına giriş yapılabileceğini belirtti. Bu hizmeti aktif hale getirmek için google.com/accounts sitesinden "multiple sign-in" (çoklu giriş) seçeneği üzerinden birden fazla hesabı açabilirsiniz.

Şu anda Gmail öncelikli olarak başlatılan çoklu oturum açma hizmetinin ilerleyen zamanlarda Google'ın diğer hizmetlerinde de kullanması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Cougar 1200 CM Güç Kaynağı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim