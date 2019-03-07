Google Görseller üzerinde fiyat gösteren yeni bir reklam formatı geliyor

Gelirlerinin yüzde 95’i reklamlardan oluşan Google’ın kullanıcıları tıklamaya ve alışverişe yönlendirecek daha fazla çözümler üretmeye çalıştığını görüyoruz. Son güncelleme görsel yapay zekaya dayanıyor.

Özel reklam formatı

Gelen bilgilere göre Google Görseller arama sayfasına entegre edilecek Alışveriş Reklamları özelliği, sonuç görsellerinde yer alan eşyaların fiyatlarını ve kısa bilgilerini gösteren kutucuklar sunuyor. Bu özellik ile ziyaretçilerin beğendikleri eşyaları satın almaları kolaylaşacak.

Ayrıca Bkz.

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Reklam verenlere hitap eden özellik ile özel görseller hazırlanabiliyor. Bu görseller üzerinde eşyaların fiyatları, indirimleri ve kısa bilgileri giriliyor. Arama sonuçlarında çıkan bu resimlerdeki eşyalara tıklandığında bilgiler ortaya çıkıyor.

Özellik geliştirici odaklı yani bir firma görseline bu teknolojiyi entegre ederse erişilebiliyor. Aksi takdirde sonuçlarda standart gör ve geç şeklinde resimler çıkıyor. Bununla birlikte firmalar için etkileşimi arttırıcı bir özellik olacağı kesin.

Alışveriş Reklamları özelliği hali hazırda sınırlı bir kullanıcı grubu ve marka ile test ediliyor. Şimdilik odak mobilya sektöründe. Gelecek dönemlerde daha fazla kategori ve marka özelliğe eklenecek. Bununla birlikte kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor.