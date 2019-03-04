Yerli yapım Moof zorlayıcı mekanikleriyle ilgi görüyor

Yerli geliştiricilerin mobil uygulama dünyasına katkıları devam ediyor. Üniversite öğrencisi Umut Candan ve Hüseyin Karaca’nın kurduğu AppsMood markası ilk oyunu Moof ile mobil dünyaya adım attı.

Moof neler sunuyor?

Çok basit bir oynanışa sahip gibi görünse de Moof yapımı daha ilk bölümden itibaren zorlamaya başlıyor. Oyunda amaç çemberlerin içerisine düşürdüğünüz topun engellere değmesini önlemek. Bunun için sürekli zıplamanız gerekiyor.

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Ekrana dokunarak oynadığınız oyunda yolunuza çıkan Copyrigt sembollerini de topluyorsunuz. Bunlar daha sonra farklı karakterlerin kilidini açmanızı sağlıyor. Oyun çok sade bir görünüme ve müziklere sahip.

Moof yapımı zorluk seviyesi açısından Flappy Bird gibi yapımlarla karşılaştırılıyor. Bu tür zor oyunlar kullanıcıyı hırslandırarak daha fazla oynamasını sağlıyor. 10 ülkede indirme alan oyunun geliştiricisi AppsMood için hedef 100 farklı ülkede 10 milyon oyuncu sayısına ulaşmak.