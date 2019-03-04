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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli yapım Moof zorlayıcı mekanikleriyle ilgi görüyor

MOOF adlı mobil oyun yoğun ilgiyle karşılandı. Yayınlanır yayınlanmaz oyun 11 farklı ülkede oynanmaya başladı. Hızlı bir çıkış yapan MOOF için hedef, 100 farklı ülkede 10 milyon oyuncu sayısına ulaşma
2 ay
5,5b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yerli geliştiricilerin mobil uygulama dünyasına katkıları devam ediyor. Üniversite öğrencisi Umut Candan ve Hüseyin Karaca’nın kurduğu AppsMood markası ilk oyunu Moof ile mobil dünyaya adım attı.

Moof neler sunuyor?

Çok basit bir oynanışa sahip gibi görünse de Moof yapımı daha ilk bölümden itibaren zorlamaya başlıyor. Oyunda amaç çemberlerin içerisine düşürdüğünüz topun engellere değmesini önlemek. Bunun için sürekli zıplamanız gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Downhill Masters bisiklet yarışlarını sevenlere hitap ediyor"

Ekrana dokunarak oynadığınız oyunda yolunuza çıkan Copyrigt sembollerini de topluyorsunuz. Bunlar daha sonra farklı karakterlerin kilidini açmanızı sağlıyor. Oyun çok sade bir görünüme ve müziklere sahip.

Moof yapımı zorluk seviyesi açısından Flappy Bird gibi yapımlarla karşılaştırılıyor. Bu tür zor oyunlar kullanıcıyı hırslandırarak daha fazla oynamasını sağlıyor. 10 ülkede indirme alan oyunun geliştiricisi AppsMood için hedef 100 farklı ülkede 10 milyon oyuncu sayısına ulaşmak.

 

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DH Misafiri 2 ay
bu tur oyunlar sabun kopugu gibi. boyle en az 10000 oyun var. oyunlar zaten unity vb. sistemlerle yapildigi icin yeni oyun yapmak artik fazlasiyla kolay. o nedenle bu oyun para ederken elden cikarmak lazim. yani yarin oburgun birileri oyunu bize sat derse, elden cikarmak lazim ;)
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scorpion20 2 ay DH Misafiri
herşeyi de satmasak, üstüne bişeyler koyulup geliştirilemez mi
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kurskom 2 ay yeni yorumcu
süper
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interwap 2 ay
Cidden Flappy bird gibi adamı çıldırtan bir oyun gibi görünüyor.
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hopeyoung 2 ay
Görüş bildirmek gerekirse; biraz daha kolay olabilirdi. Fakat yine de deniyorum.
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