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Google Hangouts, Android tarafına da video mesaj özelliğini getirdi

Bir süredir Hangouts iOS uygulamasında yer alan ve oldukça beğenilen videolu mesaj gönderebilme özelliği, artık Android kullanıcılarına da sunulmaya başlıyor.
2 yıl
4b
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Hangouts iOS uygulamasında yer alan ve oldukça beğenilen videolu mesaj gönderebilme özelliği, Android tarafına da geçiyor. Hazırlanan yeni güncellemede, Android kullanıcıları da artık birbirlerine videolu mesaj gönderebilecek.

Hangouts 11 sürümünde kendisine yer bulan yeni özellik, alt kısımdaki fonksiyon menüsünden erişilebiliyor. Video ögesine tıkladığınız zaman kamera uygulaması açılıyor ve kayıt yapmaya başlıyorsunuz. Bununla birlikte alıcı kişi mesajı ayrı bir pencerede izleyebiliyor. Yani bir nevi uygulama tecrübesi bölünmüş oluyor. Ayrıca uygulamadaki SMS entegrasyonu da bu güncellemeyle kaldırılıyor.

Ayrıca Bkz. "The BFG filmi vizyonda, oyunu mobilde"

Hangouts 11 sürümü şimdilik aktif değil ve ancak harici kaynaklardan yüklenebiliyor. Android güncellemesinin yanı sıra, iOS sürümünde de artık video mesajları 2 dakika uzunluğunda kayıt edilebiliyor.


http://9to5google.com/2016/07/12/hangouts-for-android-v11-finally-adds-video-messaging-support/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Android üreticisi google bile öncelikle ios tarafına yenilikleri sunuyor. Çok ilginç
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paldov 2 yıl
herseyi kaldirip su hangout'u adam etsen be google.
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furkann20 2 yıl
Google halen mesajlaşma programını oturtamadı. Google talk ismini sildin Hangouts dedin sonra tam olgunlaşacak cihazlara yaygınlaşacakken Google Mesaj diye bişey çıkarttın..... Ios tarafına bakacak olursak yıllardır mesaj ve ayrıyetten facetime uygulaması var hiçbir karışıklık yok. Bir an önce bir programda karar kılıp yaygınlaştırmalı.
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serci244 2 yıl
Deneme amaçlı ilk ios a çıkıyor bence daha mantıklı bir açıklama bulamadım
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Android üreticisi google bile öncelikle ios tarafına yenilikleri sunuyor. Çok ilginç
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