Google Hangouts, Android tarafına da video mesaj özelliğini getirdi

Bir süredir Hangouts iOS uygulamasında yer alan ve oldukça beğenilen videolu mesaj gönderebilme özelliği, Android tarafına da geçiyor. Hazırlanan yeni güncellemede, Android kullanıcıları da artık birbirlerine videolu mesaj gönderebilecek.

Hangouts 11 sürümünde kendisine yer bulan yeni özellik, alt kısımdaki fonksiyon menüsünden erişilebiliyor. Video ögesine tıkladığınız zaman kamera uygulaması açılıyor ve kayıt yapmaya başlıyorsunuz. Bununla birlikte alıcı kişi mesajı ayrı bir pencerede izleyebiliyor. Yani bir nevi uygulama tecrübesi bölünmüş oluyor. Ayrıca uygulamadaki SMS entegrasyonu da bu güncellemeyle kaldırılıyor.

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Hangouts 11 sürümü şimdilik aktif değil ve ancak harici kaynaklardan yüklenebiliyor. Android güncellemesinin yanı sıra, iOS sürümünde de artık video mesajları 2 dakika uzunluğunda kayıt edilebiliyor.