Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The BFG filmi vizyonda, oyunu mobilde

Steven Spielberg imzalı The Big Friendly Giant bir süre önce vizyona girdi ve mobil oyunu da indirmeye sunuldu. Mobil oyun renk eşleştirme mantığını temel alıyor.
2 yıl
6,5b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Steven Spielberg imzalı The Big Friendly Giant bir süre önce vizyona girdi ve mobil oyunu da indirmeye sunuldu. Mobil oyun renk eşleştirme mantığını temel alıyor.

The BFG ve Sophie karakterlerinin karşımıza çıktığı oyunda, aynı renkteki iksirleri eşleştirerek bölümleri geçmeye çalışıyoruz. 4 ve daha fazla eşleştirmelerde çeşitli güçlendirmeler ortaya çıkıyor. Ayrıca oyun içi kredilerle de güçlendirme satın alınabiliyor.

Ayrıca Bkz. "ZeroLemon’dan Galaxy S7 için bataryalı kılıf"

Bölümler arasında filmin sahnelerinden pek çok görüntü geçiş yapıyor. Ayrıca güçlendirme olarak da karakterlerin kullandığı bazı eşyalar belirlenmiş. Renk eşleme oyunları, genelde sıkılmadan oynayabileceğini deneyim sunuyor. Filmi beğenenler için The BFG oyunu da keyifli saatler vadediyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SkyTech74 2 yıl
Filmin de uyumuştum o derece sıkıcıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 2 yıl
Vay be oyuna bak çay demle. Tam film oyunu. asjhgflahgoahfalsnalfhalfnalskh. 6 gb ramli telefonlarda kasıyormuş ama. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
津波 2 yıl
Kim oynar ki bunu ya!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Kingdom Warriors: Snail Games’den yeni bir MMORPG oyunu 2 yıl Bu donanımlar oyun ve performans tutkunları için 2 yıl LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor 2 yıl Samsung ve Xiaomi arasındaki ortaklık güçleniyor 2 yıl Google Hangouts, Android tarafına da video mesaj özelliğini getirdi 2 yıl iPhone 7'nin yeni kulaklıkları ortaya çıktı 2 yıl İngiltere'den yeni nesil uzay teknolojileri için 4 milyar Pound'luk dev yatırım 2 yıl Savunma sanayiinden 1.9 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri 2 yıl Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı 2 yıl Pokemon Go tüm zamanların en popüler oyunu oldu 2 yıl Yeni bir X-Men dizisi için hazırlıklara başlandı 2 yıl Türkiye’den 2 proje Google Bilim Fuarı 2016’da finale yürüyor 2 yıl İşte Nvidia GeForce GTX 1060 3GB versiyonunun fiyatı 2 yıl PC satışlarında kıpırdanma işaretleri 2 yıl Samsung Galaxy On 5 ve On7 Pro duyuruldu 2 yıl İlk grafen tabanlı batarya Çin’de üretildi 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin lansman tarihi resmiyet kazandı 2 yıl İnsanoğlunu Ay'a taşıyan Apollo 11'in yazılım kodları paylaşıldı 2 yıl Asus ZenPad 3S 10 resmiyete kavuştu 2 yıl Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN The BFG filmi vizyonda, oyunu mobilde Sonraki Samsung hem UFS hem de microSD kartları destekleyen bir slot tasarladı 2 yıl AMD RX 480 ile DOOM Vulkan testi "%28'e varan performans artışı" 2 yıl Hacker'lar, fidyeden kazandığı paranın bir kısmını ARGE'ye ayırıyor 2 yıl Angry Birds, Windows Phone platformuna elveda dedi 2 yıl Megaupload efsanesi ücretsiz 100 GB alanla geri dönüyor 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1060 test değerleri AMD Radeon RX 480’in önünde 2 yıl Radeon RX 470, 8GB GDDR5 bellek seçeneğine sahip 2 yıl Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor 2 yıl Twitter maksimum GIF boyutunu arttırdı 2 yıl Braun’dan ödül kazanan kullanıcılar belli oldu 2 yıl Gigabyte X99 Designare-EX: Bu anakartta "yok" yok 2 yıl Karşınızda iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar 2 yıl Twitter'a göre Euro 2016′nın en popüler golü belli oldu 2 yıl Battlefield oyun serisi televizyon dizisi oluyor 2 yıl Superbook ile telefonunuz bilgisayara dönüşsün 2 yıl UFC organizasyonu satılıyor 2 yıl LeapDroid en hızlı Android emülatörü olduğu iddiasında 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin ilk fotoğrafı sızdı 2 yıl Mr. Robot'un yeni bölümü sosyal medya üzerinden yayınlandı 2 yıl CSR Racing heyecanı devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim