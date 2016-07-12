The BFG filmi vizyonda, oyunu mobilde

Steven Spielberg imzalı The Big Friendly Giant bir süre önce vizyona girdi ve mobil oyunu da indirmeye sunuldu. Mobil oyun renk eşleştirme mantığını temel alıyor.

The BFG ve Sophie karakterlerinin karşımıza çıktığı oyunda, aynı renkteki iksirleri eşleştirerek bölümleri geçmeye çalışıyoruz. 4 ve daha fazla eşleştirmelerde çeşitli güçlendirmeler ortaya çıkıyor. Ayrıca oyun içi kredilerle de güçlendirme satın alınabiliyor.

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Bölümler arasında filmin sahnelerinden pek çok görüntü geçiş yapıyor. Ayrıca güçlendirme olarak da karakterlerin kullandığı bazı eşyalar belirlenmiş. Renk eşleme oyunları, genelde sıkılmadan oynayabileceğini deneyim sunuyor. Filmi beğenenler için The BFG oyunu da keyifli saatler vadediyor.