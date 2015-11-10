Google Haritalar artık çevrimdışı da çalışıyor

Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Haritalar, Android sürümünde çevrimdışı çalışmaya da başladı.

Dünyanın üzerinde internet erişimini hiç olmadığı ya da çok kısıtlı olduğu birçok yerin olduğunu belirten Google, bu nedenle Haritalar uygulamasının Android sürümüne çevrimdışı kullanım desteği getirdi. İlerleyen dönem içerisinde iOS platformuna da verilecek destek, kişilerin belirli bölgelerin haritasını internet bağlantısına erişimleri olduğunda indirmesine ve çevrimdışı durumlarda da tüm özelliklerden yararlanarak kullanmaya devam edebilmesine imkan tanıyor.

İndirilen haritalar ile çevrimdışı navigasyon yanında belirli bölgeler için arama yapılabileceği ve önemli mekanlar / yerler hakkında bilgi alınmaya devam edilebileceği belirtiliyor. Google Haritalar internet duruma bağlı olarak çevrimiçi ve çevrimdışı haritalar arasında geçiş yapabiliyor.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2015/11/navigate-and-search-real-world-online.html