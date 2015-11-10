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Google Haritalar artık çevrimdışı da çalışıyor

İnternet devi Google'ın popüler servisi Google Haritalar, Android platformunda çevrimdışı kullanım desteği kazandı. Böylece internet zorunluluğu ortadan kaldırıldı.
3 yıl
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15
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Haritalar artık çevrimdışı da çalışıyor

Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Haritalar, Android sürümünde çevrimdışı çalışmaya da başladı.
Dünyanın üzerinde internet erişimini hiç olmadığı ya da çok kısıtlı olduğu birçok yerin olduğunu belirten Google, bu nedenle Haritalar uygulamasının Android sürümüne çevrimdışı kullanım desteği getirdi. İlerleyen dönem içerisinde iOS platformuna da verilecek destek, kişilerin belirli bölgelerin haritasını internet bağlantısına erişimleri olduğunda indirmesine ve çevrimdışı durumlarda da tüm özelliklerden yararlanarak kullanmaya devam edebilmesine imkan tanıyor.
İndirilen haritalar ile çevrimdışı navigasyon yanında belirli bölgeler için arama yapılabileceği ve önemli mekanlar / yerler hakkında bilgi alınmaya devam edilebileceği belirtiliyor. Google Haritalar internet duruma bağlı olarak çevrimiçi ve çevrimdışı haritalar arasında geçiş yapabiliyor.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2015/11/navigate-and-search-real-world-online.html Yorum Yaz
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klimatavsiye 3 yıl en beğenilen
Çok geç kalınmış bir hamle , yıllardır herkes bunu talep ediyordu ama google sırt dönüyordu. Sanırım herkes nokia Here maps a geçince google köşeye sıkıştı.
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psirik 3 yıl
Geç bile kaldılar. Bu özellik bir gereklilik değil zorunluluk zaten.

Bu arada Google Youtube'da ki koleksiyonlar yerine ne zaman yeni bir gruplama özelliği getirecek? O kadar saçma ki yenisini getirmeden eskisini kaldırıyor. Sanki bir zararı var.
Geç bile kaldılar. Bu özellik bir gereklilik değil zorunluluk zaten.Bu arada Google Youtube'da ki koleksiyonlar yerine ne zaman yeni bir gruplama öz...
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adv11 3 yıl
Here varken sen copsun google maps
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kingo_disco 3 yıl
Here güzel ama harita eski.
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N920C 3 yıl
tr ye açılması çok güzel oldu teşekkürler google efendi

gerçekten harika paralı sygic almayı düşünüyordum ama böylelikle vazgeçtim en iyisi bu
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tanercskn 3 yıl
Aynen ben de de hala aktif değil
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nexus can 3 yıl
zaten ben ilk önce interneti açıp sonra kapatıyordum programı kapatmadığım sürece internetsiz kullanılıyor D:
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aycibin 3 yıl
zaten önceden vardı.geçen yıl sanırım 7.0 sürümüne geçince iptal etmişlerdi.olan özelliği iptal etmenin mantığı nedir hala anlamış değilim
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chetyner 3 yıl
Baktı müşteri here mapsa gidiyor hemen u dönüşü yaptı google. Ama here varken artık google nin pabucu dama
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clopin 3 yıl
here maps candır.
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j&j 3 yıl
Yıl olmuş 2015.........




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klimatavsiye 3 yıl en beğenilen
Çok geç kalınmış bir hamle , yıllardır herkes bunu talep ediyordu ama google sırt dönüyordu. Sanırım herkes nokia Here maps a geçince google köşeye sıkıştı.
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psirik 3 yıl
Geç bile kaldılar. Bu özellik bir gereklilik değil zorunluluk zaten.

Bu arada Google Youtube'da ki koleksiyonlar yerine ne zaman yeni bir gruplama özelliği getirecek? O kadar saçma ki yenisini getirmeden eskisini kaldırıyor. Sanki bir zararı var.
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BekirTemel 3 yıl
Gayet güzel
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