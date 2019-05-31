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Google Haritalar artık restoranlardaki en iyi yemek seçeneklerini gösterecek

Arama devi Google'ın en çok kullanılan servislerinden biri olan Google Haritalar, bundan böyle gittiğiniz restorandaki en popüler yemek seçeneklerini listeleyecek. İşte yeni özelliğin detayları.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hemen hemen hepimiz herhangi bir restoran veya kafeye gitmeden önce mutlaka Google Haritalar'daki derecelendirme ve yorumlarına bakarız.  Gideceğimiz işletme ile ilgili kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmamızı sağlayan bu özelliklere bir yenisi daha ekleniyor.

Yemek seçerken kafanız karışmayacak

Google Haritalar artık size gideceğiniz restorandaki en iyi yemeker hakkında bilgi verecek bir özellikle donatıldı. Bu özellikle gideceğiniz mekandaki en popüler yiyecek veya menüler önünüze listelenecek ve sipariş verirken yaşadığınız kafa karışıklığının önüne geçmeniz mümkün olacak. Bu özellik, Google Haritalar kullanıcıları tarafından sağlanan yemek isimleri, fotoğrafları ve incelemeleri ile eşleşen bir yapay zeka algoritması tarafından desteklenecek.
Tüm bu veriler analiz edilerek, kullanıcıların restorandaki yemeklerden hangisinin en popüler olduğunu görmesini kolaylaştıracak. Eğer dilini bilmediğiniz bir ülkedeyseniz, buradaki yemek seçenekleri kendi dilinize çevrilmiş bir şekilde de size sunulacak. Yeni özelliğin Android kullanıcılarına sunulduğunu, yakın bir zamanda da iOS kullanıcılarının erişimine açılacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.blog.google/products/maps/popular-dishes-feature-maps/ Yorum Yaz
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huzzeyin 1 hf.
Önce mekanı düzgün göstersin de sonra menüdeki yemeği gösterir. Bu yemek mi değil mi ya da adı ne diye bana soruyor google. Nerden bilecekmiş menüde en iyi yemeği. Burada ödeme şekli sadece nakit mi? Daha sonra da kredi kartı geçiyor mu? Diye saçma sorular soran uygulama. Kapanmış mekanları hala aktif gösteren, markası değişmiş benzin akaryakıt istasyonlarını hala eski firma gösteren uygulama. Trafiği düzgün göstersin yeter.
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Tengrist 1 hf.
Ömrümce hep bu haberi bekliyordum bu gece huzur içinde yastığa başımı koyucam
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ByBaterist 1 hf.
Ben hep az kuru az pilav yiyorum.
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