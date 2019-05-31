Google Haritalar artık restoranlardaki en iyi yemek seçeneklerini gösterecek

Hemen hemen hepimiz herhangi bir restoran veya kafeye gitmeden önce mutlaka Google Haritalar'daki derecelendirme ve yorumlarına bakarız. Gideceğimiz işletme ile ilgili kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmamızı sağlayan bu özelliklere bir yenisi daha ekleniyor.

Yemek seçerken kafanız karışmayacak

Google Haritalar artık size gideceğiniz restorandaki en iyi yemeker hakkında bilgi verecek bir özellikle donatıldı. Bu özellikle gideceğiniz mekandaki en popüler yiyecek veya menüler önünüze listelenecek ve sipariş verirken yaşadığınız kafa karışıklığının önüne geçmeniz mümkün olacak. Bu özellik, Google Haritalar kullanıcıları tarafından sağlanan yemek isimleri, fotoğrafları ve incelemeleri ile eşleşen bir yapay zeka algoritması tarafından desteklenecek.

https://www.blog.google/products/maps/popular-dishes-feature-maps/

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Tüm bu veriler analiz edilerek, kullanıcılarınyemeklerden hangisinin en popüler olduğunu görmesini kolaylaştıracak. Eğer dilini bilmediğiniz bir ülkedeyseniz, buradaki yemek seçenekleri kendi dilinize çevrilmiş bir şekilde de size sunulacak. Yeni özelliğinsunulduğunu, yakın bir zamanda daerişimine açılacağını da belirtmeden geçmeyelim.