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Google Haritalar'ın radar ve kaza raporlama seçeneği kullanıma sunuldu

Google'ın, Haritalar servisi için yeni özellikler üzerinde çalıştığını sizlere duyurmuştuk. Artık harita üzerinde radar veya kaza raporlama seçenekleri kullanıcılara sunulmaya başladı.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Haritalar'ın radar ve kaza raporlama seçeneği kullanıma sunuldu
Google Haritalar servisi yeni özellikler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda şirketin, harita üzerinde radar veya kaza noktalarını diğer kullanıcılara raporlama konusunda çalışmalar yaptığını sizlere belirtmiştik. Bu özellik artık kullanıcılara sunulmaya başladı.

Şimdilik iki seçenek var

Bir diğer popüler navigasyon uygulaması Waze, kullanıcıların diğer sürücüclere radar veya kaza raporları verebilmelerini sağlıyordu. Bu özellikler artık Google Haritalar'da da mevcut. Bir reddit kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsünde, rapor adı altında kaza ve radar seçeneklerinin olduğu görülüyor.
Şimdilik kullanıcılara sunulan bu iki seçenek dışında başka raporlama seçeneklerinin sunulup sunulmayacağı belli değil. Google'ın geçen yıldan beri üzerinde çalıştığı bu özelliği kullanabilmek için, Google Haritalar versiyonunuzun güncel olması gerektiğini unutmayın.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/b0k8hc/google_maps_now_has_speed_trap_and_accident/ Yorum Yaz
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yagmursuz 2 ay en beğenilen maximus8282
Hızlı gitme, kendini de koru bizi de koru arkadaşım.
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maximus8282 2 ay
Artık radarlar yüzünden araba kullanamaz olduk zaten, acaba hızı geçtim mi görmediğim radar oldu mu paranoyasıyla araç sürmekten bıktım.
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yagmursuz 2 ay maximus8282
Hızlı gitme, kendini de koru bizi de koru arkadaşım.
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Tommy Shelby 2 ay maximus8282
Hız sınırına uyun paranoya olmaz
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