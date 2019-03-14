Google Haritalar'ın radar ve kaza raporlama seçeneği kullanıma sunuldu

Google Haritalar servisi yeni özellikler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda şirketin, harita üzerinde radar veya kaza noktalarını diğer kullanıcılara raporlama konusunda çalışmalar yaptığını sizlere belirtmiştik. Bu özellik artık kullanıcılara sunulmaya başladı.

Şimdilik iki seçenek var

Bir diğer popüler navigasyon uygulaması Waze, kullanıcıların diğer sürücüclere radar veya kaza raporları verebilmelerini sağlıyordu. Bu özellikler artık Google Haritalar'da da mevcut. Bir reddit kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsünde, rapor adı altında kaza ve radar seçeneklerinin olduğu görülüyor.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/b0k8hc/google_maps_now_has_speed_trap_and_accident/

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Şimdilik kullanıcılara sunulan budışında başka raporlama seçeneklerinin sunulup sunulmayacağı belli değil. Google'ın geçen yıldan beri üzerinde çalıştığı bu özelliği kullanabilmek için,versiyonunuzun güncel olması gerektiğini unutmayın.