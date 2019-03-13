Chrome'un Android versiyonundaki veri tasarrufu modu artık HTTPS siteleri de hızlandırıyor

Lider internet tarayıcısı Chrome'un Android versiyonundaki en önemli özelliklerden birisi de Veri Tasarrufu diyebiliriz. Adından da anlaşılabileceği gibi bu özellik web sitelerinin tükettiği veri miktarını azaltarak, hem sitelerin hızlı açılmasını hem de veri tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Şimdiye kadar sadece HTTP web sitelerini destekleyen bu özellik artık HTTPS bağlantılarda da kullanılabilecek.

Yeni özellik kullanıma sunuldu

Google yeni bir güncelleme ile Chrome'un veri tasarrufu özelliğini geliştirdi ve şu açıklamayı yaptı: "Sayfa yüklemesini iyileştirmek için yerleşik optimizasyonlar ve Google sunucuları kullanıyoruz. Özel optimizasyon teknikleri, kullanıcının hangi bölgeye girdiğine ve geliştiricinin o sayfayı nasıl yazdığına ve sunduğuna bağlıdır. Chrome bir HTTPS sayfasını optimize ettiğinde, yalnızca URL Google ile paylaşılır; diğer bilgiler - çerezler, giriş bilgileri ve kişiselleştirilmiş sayfa içeriği - Google ile paylaşılmaz."

https://blog.chromium.org/2019/03/chrome-lite-pages-for-faster-leaner.html

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Bu tür veri tasarrufu özellikleri,düşük olduğu gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılara yönelik olsa da, web sitelerininsağlaması bakımından tüm kullanıcıların işine yarıyor.bağlantıları da destekleyen bu özelliği kullanabilmek içinversiyonunuzun güncel olması gerektiğini de unutmayın.