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Chrome'un Android versiyonundaki veri tasarrufu modu artık HTTPS siteleri de hızlandırıyor

Google'ın geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome'un veri tasarrufu özelliğine bir güncelleme geldi. Önceden sadece HTTP bağlantılarda kullanılabilen bu özellik artık HTTPS'yi de destekliyor.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lider internet tarayıcısı Chrome'un Android versiyonundaki en önemli özelliklerden birisi de Veri Tasarrufu diyebiliriz. Adından da anlaşılabileceği gibi bu özellik web sitelerinin tükettiği veri miktarını azaltarak, hem sitelerin hızlı açılmasını hem de veri tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Şimdiye kadar sadece HTTP web sitelerini destekleyen bu özellik artık HTTPS bağlantılarda da kullanılabilecek.

Yeni özellik kullanıma sunuldu

Google yeni bir güncelleme ile Chrome'un veri tasarrufu özelliğini geliştirdi ve şu açıklamayı yaptı: "Sayfa yüklemesini iyileştirmek için yerleşik optimizasyonlar ve Google sunucuları kullanıyoruz. Özel optimizasyon teknikleri, kullanıcının hangi bölgeye girdiğine ve geliştiricinin o sayfayı nasıl yazdığına ve sunduğuna bağlıdır. Chrome bir HTTPS sayfasını optimize ettiğinde, yalnızca URL Google ile paylaşılır; diğer bilgiler - çerezler, giriş bilgileri ve kişiselleştirilmiş sayfa içeriği - Google ile paylaşılmaz."
Bu tür veri tasarrufu özellikleri, internet hızlarının düşük olduğu gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılara yönelik olsa da, web sitelerinin daha hızlı yüklenmesini sağlaması bakımından tüm kullanıcıların işine yarıyor. HTTPS bağlantıları da destekleyen bu özelliği kullanabilmek için Chrome versiyonunuzun güncel olması gerektiğini de unutmayın.

https://blog.chromium.org/2019/03/chrome-lite-pages-for-faster-leaner.html Yorum Yaz
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maholine 2 ay
HTTPS olmayan web sitesi mi kaldı? Kaldiysa sorun zaten!
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smart1978 2 ay
Ama reklama da bogmakta. Net kazanciniz yok gibi islemciniz de ram inizde bataryaniz da nasipleniyor! ...
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addidas_85 2 ay
Opera Minideki aşırı modu kadar verimli başka bir tarayıcı yok mu?
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