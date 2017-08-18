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Google Haritalar'a Soru-Cevap özelliği eklendi

Google, popüler servislerinden biri olan Google Harialar'a eklediği Soru-Cevap özelliği ile kullanıcılar ve işletme sahipleri arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlayacak...
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Ziyaret etmek istediğiniz işletme ile ilgili kafanızda soru işaretleri mi var? Artık bu soruların cevaplarını Google Haritalar'ın Soru-Cevap özelliğini kullanarak bulabilirsiniz. Üstelik direk işletme sahipleriyle iletişime geçerek.
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Google'ın sunduğu bu yeni özellik sayesinde herhangi bir mekanla ilgili arama yaptığınız zaman karşınıza Soru-Cevap bölümü de geliyor. Dilerseniz bu bölümden işletme sahibine merak ettiklerinizi sorabiliyorsunuz. Sorduğunuz soru işletme sahibine bildirim olarak gittiği gibi, diğer kullanıcılar tarafından da görülebiliyor. Hem işletme sahibi hem de o yeri daha önce ziyaret eden Google Haritalar kullanıcıları sorularınıza cevap verebiliyorlar.
Google bu özellik sayesinde, işletmelerin internet ortamında daha aktif olmalarını ve kullanıcıların daha doyurucu bilgiye ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Şimdilik sadece Google Haritalar'ın Android sürümünde yer alan bu özelliğin, kısa süre sonra tüm platformlarda kullanılabilir olacak.

https://www.pcmag.com/news/355644/google-maps-adds-questions-answers-section Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
veysel_444 1 yıl
Evet Haritaları iyi geliştiriyo o konuda efsolar ama şu translate faciasını düzeltsinler artık ya şu çeviriyi 10 yaşındaki çocuk yapmıyor :D Türkçe-İngilizce yapınca doğru çeviriyo İng-Türk yaptım sonuç :D
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Galatas4ray 1 yıl veysel_444
veysel_444
Evet Haritaları iyi geliştiriyo o konuda efsolar ama şu translate faciasını düzeltsinler artık ya şu çeviriyi 10 yaşındaki çocuk yapmıyor :D Türkçe-İngilizce yapınca doğru çeviriyo İng-Türk yaptım sonuç :D
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Oda bişeymi bide bunu dene bak görünce inanmayanlar oluyorz bizzat yazın görün çeviriyi

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SEO-Uzmanı 1 yıl
google ın dişe dokunu bir kaç orjinal projesinden biri haritalar ama malesef çok fazla gerileme söz konusu ! özellikle uydu harita görüntülerinin kalitesi bilinçli bir şekilde düşürüldü !
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***Respect*** 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
google ın dişe dokunu bir kaç orjinal projesinden biri haritalar ama malesef çok fazla gerileme söz konusu ! özellikle uydu harita görüntülerinin kalitesi bilinçli bir şekilde düşürüldü !

Onun sebebi Google değil, bizim devlet istedi o şekilde yapılmasını.
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extinct 1 yıl
15 temmuz destanı varken bunlar gereksiz
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featfromcrash 1 yıl
Google haritaları inanılmaz gelişti ve geliştirmeye devam ediyor. Umarım bozmazlar..
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Jül Sezar 1 yıl
Güzel olmuş
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