Google Haritalar'a Soru-Cevap özelliği eklendi

Ziyaret etmek istediğiniz işletme ile ilgili kafanızda soru işaretleri mi var? Artık bu soruların cevaplarını Google Haritalar'ın Soru-Cevap özelliğini kullanarak bulabilirsiniz. Üstelik direk işletme sahipleriyle iletişime geçerek.

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Google'ın sunduğu bu yeni özellik sayesinde herhangi bir mekanla ilgili arama yaptığınız zaman karşınıza Soru-Cevap bölümü de geliyor. Dilerseniz bu bölümden işletme sahibine merak ettiklerinizi sorabiliyorsunuz. Sorduğunuz soru işletme sahibine bildirim olarak gittiği gibi, diğer kullanıcılar tarafından da görülebiliyor. Hem işletme sahibi hem de o yeri daha önce ziyaret eden Google Haritalar kullanıcıları sorularınıza cevap verebiliyorlar.

Google bu özellik sayesinde, işletmelerin internet ortamında daha aktif olmalarını ve kullanıcıların daha doyurucu bilgiye ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Şimdilik sadece Google Haritalar'ın Android sürümünde yer alan bu özelliğin, kısa süre sonra tüm platformlarda kullanılabilir olacak.

https://www.pcmag.com/news/355644/google-maps-adds-questions-answers-section