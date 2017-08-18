LG V30, tanıtımına günler kala kendini gösterdi

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Resmi tanıtımı Ağustos sonunda yapılacak olan LG'nin yeni amiral gemisi LG V30, sızıntılarıyla ünlü Evan Blass tarafından paylaşılan görselle internete sızdı. Cihaz, bu yılın başında piyasaya sürülen LG G6'nın daha ince çerçevelisi olacak gibi görünüyor.
Yayınlanan görsellerde LG'nin V serisi cihazlara daha zarif bir görünüm kazandırmak üzere çalıştığını görebiliyoruz. LG V30'un 6 inçlik OLED ekranında, Galaxy S8'de olduğu gibi herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmemiş. Ayrıca ekran kasa oranı maksimum seviyeye çekilerek çerçeveler olabildiğince inceltilmiş durumda.
Cihazın arka kısmında ise iki adet 13 megapiksellik kamera ve parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM'e sahip olacak LG V30'un piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapacağını söylemek hiç de zor değil.
https://twitter.com/evleaks/status/897963996761993217 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katılıyorum size hocam. Kronik sorunları olmayan LG telefonlar çok iyi alternatif olur Apple ile Samsung'a ama yine aynı hayal kırıklığı olacak sanırım.
Xiaomi, Oppo, vico, Huawei gibi markalar bastırıyor LG için iyi günler..
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