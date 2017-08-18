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LG V30, tanıtımına günler kala kendini gösterdi

LG'nin yeni amiral gemisi LG V30, lansmanına kısa bir süre kala ortaya çıktı. Şık bir tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz cihazın Snapdragon 835 yonga setiyle gelmesi bekleniyor.
1 yıl
4,7b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Resmi tanıtımı Ağustos sonunda yapılacak olan LG'nin yeni amiral gemisi LG V30, sızıntılarıyla ünlü Evan Blass tarafından paylaşılan görselle internete sızdı. Cihaz, bu yılın başında piyasaya sürülen LG G6'nın daha ince çerçevelisi olacak gibi görünüyor.
Yayınlanan görsellerde LG'nin V serisi cihazlara daha zarif bir görünüm kazandırmak üzere çalıştığını görebiliyoruz. LG V30'un 6 inçlik OLED ekranında, Galaxy S8'de olduğu gibi herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmemiş. Ayrıca ekran kasa oranı maksimum seviyeye çekilerek çerçeveler olabildiğince inceltilmiş durumda.
Cihazın arka kısmında ise iki adet 13 megapiksellik kamera ve parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM'e sahip olacak LG V30'un piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapacağını söylemek hiç de zor değil.

https://twitter.com/evleaks/status/897963996761993217 Yorum Yaz
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sendemail 1 yıl en beğenilen
Tasarımmı çöp olmuş diyecek arkadaştan peygamberliğini ilan etmesini bekliyorum.
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blacksss 1 yıl
tasarımı anladigim kadarını ile samsung daki gibi ince uzun kumanda misalı olmamış bu yüzden beğendim.
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sarahaten 1 yıl
Tasarım s8 den güzel olmuş. Seneye de alt çerçeveyi yok ederler ve tasarım savaşları biter. Bundan sonra yazılım ve donanım ağırlık basar.
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hanox 1 yıl
Bence iyi bir alternatif, çıksın bir inceleyelim bakalım.
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axesis 1 yıl
optik zoom varmı ? batarya büyükmü yoksa konu kapanmıştır
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Spleace 1 yıl
Lazer odaklama bulunuyor mu?
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___Lawyer___ 1 yıl
LG ghost screen, blootloop gibi sorunları aşsa snapdragon avantajı yüzünden inanın çoğu Samsung alma niyetinde ki kullanıcıların aklını çelebilir. Ama gel gör ki mesele LG olunca konu çerçeve ne hız ne kamera oluyor. Sadece sorunlu öu değil mi oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Whippoorwill 1 yıl ___Lawyer___
___Lawyer___
LG ghost screen, blootloop gibi sorunları aşsa snapdragon avantajı yüzünden inanın çoğu Samsung alma niyetinde ki kullanıcıların aklını çelebilir. Ama gel gör ki mesele LG olunca konu çerçeve ne hız ne kamera oluyor. Sadece sorunlu öu değil mi oluyor.

Katılıyorum size hocam. Kronik sorunları olmayan LG telefonlar çok iyi alternatif olur Apple ile Samsung'a ama yine aynı hayal kırıklığı olacak sanırım.
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erolcolak 1 yıl
LG kronik sorunları ve hızla değer kaybetmesi.bir süre sonra çöp olması. LG bence pişmanlık yaşatan lider bir telefondur :)
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Redunay 1 yıl
16:9 formatında ve full hd olsaydı düşünürdüm. Tasarım güzel çünkü.
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VVizard 1 yıl
E-Devlete Online Tüketici Hakem Heyeti Geldiği İçin Alınabilir...)
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sarahaten 1 yıl
Tasarım s8 den güzel olmuş. Seneye de alt çerçeveyi yok ederler ve tasarım savaşları biter. Bundan sonra yazılım ve donanım ağırlık basar.
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DH Misafiri 1 yıl
V30'un Ekran çözünürlüğü FHD, batarya ise en az 3600 mAh olmalıydı. Tablet büyüklüğünde telefona radyo sığdıramamış, pili 3300 mAh ancak yapmışlar. 1 günü çıkaramaz bu cihaz. 5.5" telefonlara 4000 veya 5000 mAh batarya sığdırıyor asus veya samsung.. Bari çözünürlüğü FullHd üzerine çıkarmasalardı.. Bu kafayla düzelmez LG.
Xiaomi, Oppo, vico, Huawei gibi markalar bastırıyor LG için iyi günler..
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blacksss 1 yıl
tasarımı anladigim kadarını ile samsung daki gibi ince uzun kumanda misalı olmamış bu yüzden beğendim.
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