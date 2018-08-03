Google Haritalar’ın konum paylaşma özelliği artık sevdiklerinize şarjınızın bittiğini söyleyebilecek

Google Haritalar'a canlı konum paylaşma özelliği geçtiğimiz yıl eklenmişti. Google Haritalar’ın konum paylaşma özelliği çocuklarınızın nerede olduğunu takip etmek, bir yolculuk esnasında arkadaşlarınızın konumuna erişmek gibi istekleriniz karşısında gerçekten harika çıkartan bir özellik. Üstelik artık onu çok daha işe yarar kılacak minik bir güncelleme geliyor.

Artık insanlar sizinle konumunu paylaştığında Google Haritalar size yalnızca nerede olduklarını söylemekle kalmayacak, ek olarak telefon bataryalarının durumunu da gösterebilecek. Bu şekilde eğer telefonları kapanıyor ve konumları bu nedenle güncellenemiyorsa bunu bileceksiniz. Bir başka deyişle, telefonlarına neden ulaşılamadığı konusunda bir fikir sahibi olabileceksiniz.

Yeni özellik şu an tüm Android ve iOS cihazları tarafından kullanılabilir durumda.

https://thenextweb.com/apps/2018/08/03/google-maps-location-sharing-feature-now-tells-your-mates-if-your-batterys-dying/