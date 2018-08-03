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Google Haritalar’ın konum paylaşma özelliği artık sevdiklerinize şarjınızın bittiğini söyleyebilecek

Google tarafından geliştirmiş ücretsiz, çevrimiçi haritalama servisi Google Haritalar'a konum paylaşma özelliğinin ardından şimdi de "konum ile birlikte şarj yüzdesi paylaşma" özelliği geliyor.
9 ay
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Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google Haritalar'a canlı konum paylaşma özelliği geçtiğimiz yıl eklenmişti. Google Haritalar’ın konum paylaşma özelliği çocuklarınızın nerede olduğunu takip etmek, bir yolculuk esnasında arkadaşlarınızın konumuna erişmek gibi istekleriniz karşısında gerçekten harika çıkartan bir özellik. Üstelik artık onu çok daha işe yarar kılacak minik bir güncelleme geliyor.
Artık insanlar sizinle konumunu paylaştığında Google Haritalar size yalnızca nerede olduklarını söylemekle kalmayacak, ek olarak telefon bataryalarının durumunu da gösterebilecek. Bu şekilde eğer telefonları kapanıyor ve konumları bu nedenle güncellenemiyorsa bunu bileceksiniz. Bir başka deyişle, telefonlarına neden ulaşılamadığı konusunda bir fikir sahibi olabileceksiniz. 
Yeni özellik şu an tüm Android ve iOS cihazları tarafından kullanılabilir durumda.

https://thenextweb.com/apps/2018/08/03/google-maps-location-sharing-feature-now-tells-your-mates-if-your-batterys-dying/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 9 ay
google adroid üzerinden ajanlığa devam ediyor !
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profecco 9 ay
Uzun zamandır Google Haritalar'da yakınlaştırınca bulanık gösteriyor ülkemizi, ben de Yandex'in haritasını kullanmaya başladım.
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