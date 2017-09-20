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Google Home'a küçük kardeş geliyor: Google Home Mini sızdı

Google’ın 4 Ekim'de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacağı cihazlar bir bir sızmaya devam ediyor. Akıllı hoparlör Google Home'un mini versiyonu 49 dolarlık fiyat etiketiyle tüketiciler sunulacak.
1 yıl
1,8b
1
10
Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın 4 Ekim ekinliğinde görmeyi umduğumuz hemen hemen tüm cihazlar sızdı ve bugün bunların arasına Google Home Mini de katılmış durumda. Ürün, isminden de anlaşılabileceği üzere Google Home'un küçük bir versiyonu olacak. Amazon Echo'nun minyatürü olan Amazon Echo Dot gibi düşünün.
Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı YotaPhone 3 resmen tanıtıldı"
Droid Life tarafından bugün sızdırılan görüntüler sayesinde hokey diski şeklindeki akıllı hoparlörü yakından görme fırsatı yakaladık. Ürünün renk seçeneklerinin, etkinlikten önce sızdırılan bir başka cihaz olan yeni Google Daydream View ile neredeyse aynı olması dikkat çekiyor.

Google Home'la aynı işlevlere sahip olacak

Google Home Mini'yi satın almak isteyenler grimsi beyaz, koyu gri veya şeftali pembesi renklerinden birini seçebilecekler. Ayrıca cihaz Google Home modelinde olduğu gibi Google Assistant özelliğine sahip olacak ve büyük kardeşinin yapabildiği tüm işlevleri yerine getirebilecek. Home Mini'de ayrıca sesli komutlara yanıt olarak yanacak LED ışıklar da var.
Google Home'un fiyat etiketi 129 dolar civarında. Bu açıdan bakıldığında Google Home Mini'nin ciddi anlamda daha düşük bir fiyata sahip olması gerek. Gelen haberlere göre cihaz ABD'de Amazon Echo Dot ile aynı fiyata yani 49 dolara satılacak.

http://www.droid-life.com/2017/09/19/google-home-mini-exclusive/ Yorum Yaz
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C.CEMİL 1 yıl
sıcak fırsatlar mı ,anasayfa haberleri mi bir karar verilmeli
bunun sıcak olan fırsatı nedir ?
diğer üyelerde bu bölüme teknoloji haberi verebilir mi ? (sıcak fırsatla ilgisi olmasa dahi)
sıcak fırsatlar mı ,anasayfa haberleri mi bir karar verilmelibunun sıcak olan fırsatı nedir ?diğer üyelerde bu bölüme teknoloji haberi verebilir mi ? ...
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3 Yanıt Yanıtla +24
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FrknEgeOztrk 1 yıl
Haber editörü bunu sıcak fırsatlara atıyorsa işimiz var demektir....
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SEO-Uzmanı 1 yıl
49 $ = 490 TL + KDV !!!
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isseyy 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
49 $ = 490 TL + KDV !!!

dolar 10 tl mi oldu?
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Ignite 1 yıl en beğenilen
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buraoca2 1 yıl
Xiaomi Ai Speaker'a fiyat olarak rakip gelmiş...
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C.CEMİL 1 yıl
sıcak fırsatlar mı ,anasayfa haberleri mi bir karar verilmeli
bunun sıcak olan fırsatı nedir ?
diğer üyelerde bu bölüme teknoloji haberi verebilir mi ? (sıcak fırsatla ilgisi olmasa dahi)
2 Yanıt Yanıtla +24
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kalpakci 1 yıl C.CEMİL
Haberler daha çok hit alsın ilgi çeksin diye diye Sıcak fırsatlara açıyorlar. Malum çoğu kişi sıcak fırsatlara bakıp forumu terkediyor.
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mahmut716 1 yıl C.CEMİL
kızdırmayin admini, forumu satar haa ...
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google home, google home mini ve
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