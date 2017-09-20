Google Home'a küçük kardeş geliyor: Google Home Mini sızdı

Google'ın 4 Ekim ekinliğinde görmeyi umduğumuz hemen hemen tüm cihazlar sızdı ve bugün bunların arasına Google Home Mini de katılmış durumda. Ürün, isminden de anlaşılabileceği üzere Google Home'un küçük bir versiyonu olacak. Amazon Echo'nun minyatürü olan Amazon Echo Dot gibi düşünün.

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Droid Life tarafından bugün sızdırılan görüntüler sayesinde hokey diski şeklindeki akıllı hoparlörü yakından görme fırsatı yakaladık. Ürünün renk seçeneklerinin, etkinlikten önce sızdırılan bir başka cihaz olan yeni Google Daydream View ile neredeyse aynı olması dikkat çekiyor.

Google Home'la aynı işlevlere sahip olacak

Google Home Mini'yi satın almak isteyenler grimsi beyaz, koyu gri veya şeftali pembesi renklerinden birini seçebilecekler. Ayrıca cihaz Google Home modelinde olduğu gibi Google Assistant özelliğine sahip olacak ve büyük kardeşinin yapabildiği tüm işlevleri yerine getirebilecek. Home Mini'de ayrıca sesli komutlara yanıt olarak yanacak LED ışıklar da var.

Google Home'un fiyat etiketi 129 dolar civarında. Bu açıdan bakıldığında Google Home Mini'nin ciddi anlamda daha düşük bir fiyata sahip olması gerek. Gelen haberlere göre cihaz ABD'de Amazon Echo Dot ile aynı fiyata yani 49 dolara satılacak.

http://www.droid-life.com/2017/09/19/google-home-mini-exclusive/