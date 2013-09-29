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Google, Hummingbird adlı yeni bir arama motoru algoritması geliştiriyor

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Hummingbird adlı yeni bir arama motoru algoritması geliştiriyor

Resmen faaliyete geçişinin 15. yılını kutlayan arama motoru devi Google, ilk günden bu yana arama motoru algoritmasında önemli yenilikler yaptı ve bu sayede liderliği kimseye kaptırmadı. Firma geçen hafta arama algoritmasına yapacağı Hummingbird adlı büyük bir güncellemenin duyurusunu yaptı.

Google'ın bir aylık bir süreçte tamamlayacağı güncelleme arama sonuçlarının yüzde 90'ına etki edecek. Yeni algoritma daha uzun ve daha gelişmiş sonuç listelerine imkan tanıyacak. Hummingbird, 2010 yılındaki Caffeine adlı güncellemeden bu yana en büyük algoritma değişikliği olacak. 

Google yeni algoritma ile basit kelime dizileri haricinde kullanıcının internet dışında kelime ile ilgili arkadaşlarına neler sorabileceği konusuna odaklanacak. Böylece arama sonuçları daha etkili olarak listelenebilecek. 

Ayrıca ses komutlu arama özelliği de geliştirilmiş durumda. Kullanıcılar iki eşyanın karşılaştırılması, bir sanatçıdan şarkı listesi hazırlanması veya bir tarihi yapı hakkında istatistik oluşturulması sesli komutlar ile mümkün olabilecek. Ayrıca bu sonuçlar sesli olarak da kullanıcıya ulaştırılabilecek. 

http://mashable.com/2013/09/26/google-search-algorithm-hummingbird/ Yorum Yaz
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gigipost 5 yıl
Bende merak edip araştırmıştım bi ara şurada da güzel bir anlatım var kaynak olsun merak edenlere,
Kaynak: seocu.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Ne içirdiniz lan bu googleye.salak saçma sonuçlar çıkarıyor.
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Hypervenom 5 yıl
çok iyi
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl
googlede olmasa ne yapardik
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