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Google Klavye 5.1 sürümü ile tema desteğine kavuşuyor

Google'ın ay başında önemli yeniliklerle 5.0 sürümüne güncellenen klavye uygulaması Google Klavye'nin 5.1 sürümü Android N'in 3. önizleme sürümü ile resmiyete kavuştu.
3 yıl
4,6b
1
10
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google bu ayın başlarında indirmeye sunduğu Google Klavye'nin 5.0 sürümüyle önemli geliştirmeler kazandırdı. Ancak klavye uygulamasının bu sürümü Android N ile uyumlu değildi. Google dün itibariyle I/O etkinliğinde Android N'in 3. ön izleme sürümünü geliştiricilerin hizmetine sundu ve yeni sürüme bütünleşik olarak Google Klavye 5.1'i resmiyete kavuşturdu.
Yeni sürümle birlikte Google Klavye artık tema desteğine sahip. Klavye ayarlarında temalar sekmesine girildiğinde ön izleme olarak tema seçiminin sunulduğu yeni sürümde tuş sınırlarını açıp kapama seçeneği de bu alana taşınmış. Toplamda 13 adet farklı renk seçeneğinin yer aldığı menüde eğer bu renkler sizi tatmin etmezse klavye arkaplanı olarak dilediğiniz bir görseli de atayabiliyorsunuz. Telefon içeriğinden dilediğiniz resmi seçtikten sonra ilk olarak resmi ölçekleme ekranı sizi karşılıyorken sonrasında ise resmin transparanlığını ayarlayarak adımları tamamlıyorsunuz.
Tema desteğinin dışında Android N içeriğinde yer alan yeni emojileri de destek veren klavye ile daha önceki sürümde yer alan yeni emojileri kullanamama kısıtlaması da ortadan kalkıyor. Google Klavye 5.1 ile birlikte Android N kullanıcıları 74 adet farklı yeni emojiye kavuşuyor.
Sisteme gömülü olduğundan yeni emojiler Android N öncesi sürümler tarafından desteklenmezken tema desteğine sahip Google Klavye 5.1'i buradan indirebilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2016/05/19/android-n-preview-3-brings-google-keyboard-5-1-themes-and-emojis-abound-apk-download/ Yorum Yaz
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efyavas 3 yıl en beğenilen
Swiftkey varken hiç arayışa gerek yok.
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Ömürcan 2 yıl
Şu harici klavyeleri sevemedim gitti. Onca güzel klavye varken...
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forever58 2 yıl
Fleksy swift ten daha iyi ama bana en kullanisli google klavye geliyor o yuzden tercihim google klavye.
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Fenomenon 3 yıl
Türkçe karakter eksikliği var. Touchpal ve Fleksy daha iyi.
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MÜŞAVİR 3 yıl
Çok övülen klavyeleri denedim ama favorim yinede google klavye.
Tema desteği güzel olmuş.
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Giresunlufuk 3 yıl
Çok iyi oldu bu tema seçenekleri. Google Klavye'yi seviyorum.
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Peace16 3 yıl
SwiftKey var iken bu tarz şeylere hiç gerek yok. Çıktığı günden beri severek kullandığım nadir uygulamaların başında geliyor. Her geçen gün de kendini geliştiriyor. Teşekkürler SwiftKey...
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Das Boot 3 yıl
Ben memnunum. Lg g3'ün klavye berbat o yüzden geçtim.
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wolf silver 3 yıl
Telefonu değiştirince ilk işim T9 sistemi olan touchpal klavye uygulamasını yüklemektir. Özelikle şu google klavyeden ayrı bir nefret ediyorum..
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hunsolo 3 yıl
Türkçe qwerty getiremediler bir türlü
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efyavas 3 yıl en beğenilen
Swiftkey varken hiç arayışa gerek yok.
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