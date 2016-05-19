Google Klavye 5.1 sürümü ile tema desteğine kavuşuyor

Google bu ayın başlarında indirmeye sunduğu Google Klavye'nin 5.0 sürümüyle önemli geliştirmeler kazandırdı. Ancak klavye uygulamasının bu sürümü Android N ile uyumlu değildi. Google dün itibariyle I/O etkinliğinde Android N'in 3. ön izleme sürümünü geliştiricilerin hizmetine sundu ve yeni sürüme bütünleşik olarak Google Klavye 5.1'i resmiyete kavuşturdu.

Yeni sürümle birlikte Google Klavye artık tema desteğine sahip. Klavye ayarlarında temalar sekmesine girildiğinde ön izleme olarak tema seçiminin sunulduğu yeni sürümde tuş sınırlarını açıp kapama seçeneği de bu alana taşınmış. Toplamda 13 adet farklı renk seçeneğinin yer aldığı menüde eğer bu renkler sizi tatmin etmezse klavye arkaplanı olarak dilediğiniz bir görseli de atayabiliyorsunuz. Telefon içeriğinden dilediğiniz resmi seçtikten sonra ilk olarak resmi ölçekleme ekranı sizi karşılıyorken sonrasında ise resmin transparanlığını ayarlayarak adımları tamamlıyorsunuz.

Tema desteğinin dışında Android N içeriğinde yer alan yeni emojileri de destek veren klavye ile daha önceki sürümde yer alan yeni emojileri kullanamama kısıtlaması da ortadan kalkıyor. Google Klavye 5.1 ile birlikte Android N kullanıcıları 74 adet farklı yeni emojiye kavuşuyor.

Sisteme gömülü olduğundan yeni emojiler Android N öncesi sürümler tarafından desteklenmezken tema desteğine sahip Google Klavye 5.1'i buradan indirebilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2016/05/19/android-n-preview-3-brings-google-keyboard-5-1-themes-and-emojis-abound-apk-download/