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Google, Kuzey Karolina'daki veri merkezini genişletiyor

6 yıl
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Alternatif Enerji
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, Kuzey Karolina'daki veri merkezini genişletiyor

İnternet hizmetlerini kullanıcılarına ABD'de 7, Asya ve Avrupa'da 3'er tane olmak üzere toplam 13 veri merkezi sayesinde ulaştıran Google, 2007'de 600 milyon dolarlık bir yatırımla Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletinde bir merkez inşa edeceğini duyurmuştu. Bu veri merkezini bir mobilya endüstrisi şehri olması hasebiyle Caldwell County'nin merkezi olan Lenoir şehrinde konumlandıran internet devi, bölgenin elektriğe ihtiyaç duyan işletmeler bakımından zengin olması nedeniyle enerji hususunda sorun yaşamamıştı. Sonraki yıllarda hayvan atıklarından enerji üretimi gibi alternatif yollara başvuran, bölgedeki okul, yeşil enerji ve diğer kar amacı gütmeyen kurumlara ciddi yardımlarda bulunan; ayrıca Duke Üniversitesi ve Duke Energy ile işbirliğine giden Amerikalı firma, her geçen gün enerji ihtiyacı artan merkezlerini çevreci önlemlerle desteklemeye devam ediyor.
Şimdiye kadar yenilebilir enerji operasyonlarına 1 milyar doların üzerinde harcama yapan, veri merkezlerine yakın bölgelerde rüzgar enerji santralleri kurmak ve merkez binalarını güneş panelleriyle donatmak için yoğun çaba harcayan şirketin önceki gün Google Green blogunda yayınladığı yeni açıklamasında, Kuzey Karolina veri merkezinin genişletilmesi kararı alındığı bildirildi. Genişleyen merkezin artacak olan enerji ihtiyacının ise; Google'ın mevcut enerji sağlayıcısı Duke Energy tarafından eyalet komisyonuna sunulacak yeni bir program ile yenilebilir enerji kaynaklarıyla karşılanacağı ifade edildi. Google gibi büyük şirketlerin yürüttükleri faaliyetler için gerekli güç kaynağını yenilebilir enerjiyle sağlayabilmeleri için yeni bir proje geliştiren Duke Energy, büyük ölçekli enerji alımlarında müşterilerine bu tarife sayesinde büyük kolaylık sağlayacak. Önümüzdeki üç ay içerisinde bu proje Kuzey Karolina eyaletinin altyapı komisyonunun onayına sunulacak. Yıl sonuna kadar yenilebilir enerji programıyla alakalı çalışmalarda sona gelineceği ve veri merkezindeki yeni yatırımların tamamlanması beklenen 2014'te Google'ın çevre dostu kaynaklardan beslenen daha büyük bir veri merkeziyle hizmetini sürdüreceği tahmin ediliyor.

http://googlegreenblog.blogspot.ro/2013/04/expanding-options-for-companies-to-buy.html Yorum Yaz
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Virinom 6 yıl en beğenilen
Ya o değilde Youtube'uda işin içine katarsak sunucuların toplam bant genişliği saniyede kim bilir kaç petabyte eder.
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godless turtle 6 yıl
interwap
Yenilebilir ne arkadaş? Yenilenebilir olacak. Sunucularda en büyük gider elektrik olsa gerek.

Ben de yenilebilir ne ya diyorum. Bi şüphe ettim kendimden acaba ben mi yanlış biliyorum diye. :)
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Virinom 6 yıl en beğenilen
Ya o değilde Youtube'uda işin içine katarsak sunucuların toplam bant genişliği saniyede kim bilir kaç petabyte eder.
Biz hala 50GB AKK
1 Yanıt Yanıtla +7
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interwap 6 yıl
Yenilebilir ne arkadaş? Yenilenebilir olacak.

Sunucularda en büyük gider elektrik olsa gerek.
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DaRKFoRCeS 6 yıl Virinom
Virinom

Ya o değilde Youtube'uda işin içine katarsak sunucuların toplam bant genişliği saniyede kim bilir kaç petabyte eder.
Biz hala 50GB AKK


+1.artık karşılaştırma yapmak bile gelmiyor içimden.böyle gelmiş böyle gider.
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