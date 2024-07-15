Google ve Microsoft çoğu ülkeden daha fazla enerji tüketiyor

Google ve Microsoft, Azerbaycan kadar elektrik tüketiyor
Analize göre 2023 yılında Google ve Microsoft'un her biri 24 TWh elektrik tüketerek aralarında Azerbaycan, İzlanda, Gana ve Tunus gibi ülkelerin de bulunduğu 100'den fazla ülkenin tüketimini geride bıraktı. Azerbaycan, yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla 24 TWh tüketim yaparak devlerle eşleşirken İzlanda, Gana, Dominik Cumhuriyeti ve Tunus 19 TWh, Ürdün ise 20 TWh tüketim yapmış durumda. Bağlam açısından; Türkiye’nin enerji tüketimi 280 TWh seviyesinde bulunuyor.
Google, 2023 yılında 305,6 milyar dolar, Microsoft ise 211,9 milyar dolar gelir elde etti. Aynı enerji tüketimine sahip Azerbaycan ise 2023 yılında 78 milyar dolar GSYH elde etti. Daha fazla enerji tüketen Slovakya’nın GSYH’si 172 milyar dolar, İzlanda’nın ise yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. Bu, her iki şirketin enerji tüketimine kıyasla ne kadar büyük ekonomik çıktı ürettiklerini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.