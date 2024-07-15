Google ve Microsoft çoğu ülkeden daha fazla enerji tüketiyor

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinin elektrik tüketim ayak izleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle üretken yapay zekanın büyük önem kazandığı bugünlerde kurulan özel veri merkezleri daha önceki benzerlerinden çok daha enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Bu bağlamda yapılan yeni bir analize göre Google ve Microsoft’u enerji tüketimi 100’den fazla ülkenin tüketimini geçmiş durumda. Dünyada toplamda 206 ülke bulunuyor.

Google ve Microsoft, Azerbaycan kadar elektrik tüketiyor

Analize göre 2023 yılında Google ve Microsoft'un her biri 24 TWh elektrik tüketerek aralarında Azerbaycan, İzlanda, Gana ve Tunus gibi ülkelerin de bulunduğu 100'den fazla ülkenin tüketimini geride bıraktı. Azerbaycan, yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla 24 TWh tüketim yaparak devlerle eşleşirken İzlanda, Gana, Dominik Cumhuriyeti ve Tunus 19 TWh, Ürdün ise 20 TWh tüketim yapmış durumda. Bağlam açısından; Türkiye’nin enerji tüketimi 280 TWh seviyesinde bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Google ve Microsoft’un birlikte toplam 48 TWh elektrik tüketimi dünyadaki çoğu ülkeyi geride bırakırken iki şirketin her biri ürettikleri ekonomik değerle de ülkeleri geride bırakıyor. İrlanda (533 milyar dolar) ve Nijerya (473 milyar dolar) hariç olmak üzere tablodaki tüm ülkelerin GSYH'sı Google ve Microsoft’un gelirinin altına yer alıyor.

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Google, 2023 yılında 305,6 milyar dolar, Microsoft ise 211,9 milyar dolar gelir elde etti. Aynı enerji tüketimine sahip Azerbaycan ise 2023 yılında 78 milyar dolar GSYH elde etti. Daha fazla enerji tüketen Slovakya’nın GSYH’si 172 milyar dolar, İzlanda’nın ise yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. Bu, her iki şirketin enerji tüketimine kıyasla ne kadar büyük ekonomik çıktı ürettiklerini gösteriyor.

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