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    Google ve Microsoft çoğu ülkeden daha fazla enerji tüketiyor

    Teknoloji devlerinin gelirleriyle birlikte tükettikleri enerji de giderek artıyor. Yeni bir analize göre Google ve Microsoft halihazırda 100’den fazla ülkeden daha fazla enerji tüketiyor.
    Google ve Microsoft çoğu ülkeden daha fazla enerji tüketiyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinin elektrik tüketim ayak izleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle üretken yapay zekanın büyük önem kazandığı bugünlerde kurulan özel veri merkezleri daha önceki benzerlerinden çok daha enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Bu bağlamda yapılan yeni bir analize göre Google ve Microsoft’u enerji tüketimi 100’den fazla ülkenin tüketimini geçmiş durumda. Dünyada toplamda 206 ülke bulunuyor.

    Google ve Microsoft, Azerbaycan kadar elektrik tüketiyor

    Analize göre 2023 yılında Google ve Microsoft'un her biri 24 TWh elektrik tüketerek aralarında Azerbaycan, İzlanda, Gana ve Tunus gibi ülkelerin de bulunduğu 100'den fazla ülkenin tüketimini geride bıraktı. Azerbaycan, yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla 24 TWh tüketim yaparak devlerle eşleşirken İzlanda, Gana, Dominik Cumhuriyeti ve Tunus 19 TWh, Ürdün ise 20 TWh tüketim yapmış durumda. Bağlam açısından; Türkiye’nin enerji tüketimi 280 TWh seviyesinde bulunuyor.

    Google ve Microsoft çoğu ülkeden daha fazla enerji tüketiyor Tam Boyutta Gör
    Google ve Microsoft’un birlikte toplam 48 TWh elektrik tüketimi dünyadaki çoğu ülkeyi geride bırakırken iki şirketin her biri ürettikleri ekonomik değerle de ülkeleri geride bırakıyor. İrlanda (533 milyar dolar) ve Nijerya (473 milyar dolar) hariç olmak üzere tablodaki tüm ülkelerin GSYH'sı Google ve Microsoft’un gelirinin altına yer alıyor.

    Google, 2023 yılında 305,6 milyar dolar, Microsoft ise 211,9 milyar dolar gelir elde etti. Aynı enerji tüketimine sahip Azerbaycan ise 2023 yılında 78 milyar dolar GSYH elde etti. Daha fazla enerji tüketen Slovakya’nın GSYH’si 172 milyar dolar, İzlanda’nın ise yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. Bu, her iki şirketin enerji tüketimine kıyasla ne kadar büyük ekonomik çıktı ürettiklerini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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