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Google Lens ilk nesil Pixel telefonlarına geldi

Google’ın zengin gerçeklik tabanlı algılama uygulaması Google Lens yavaş yavaş dağıtıma başladı. Teknolojiyi alan ilk ürünler ise ilk nesil Google Pixel telefonları oldu.
1 yıl
2,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Mayıs ayındaki I/O 2017 geliştirici konferansında tanıttığı ve en ilgi çekici teknolojilerden birisi olarak gösterilen zengin gerçeklik temelli Google Lens, yavaş yavaş erişime açılmaya başladı.

İlk Google Pixel

Uzun bir süredir son hazırlık aşamasında olan Google Lens henüz resmi olarak kullanıma açılmış değil. Google yakın zamanda kullanıma açacağını belirtmişti ancak kesin bir tarih vermemişti. Bazı ilk nesil Google Pixel kullanıcıları teknolojiye erişim sağladıklarını belirtiyor.

Google Lens özelliği firmanın görsel işleme ve yapay zeka teknolojilerine dayanıyor. Bir fotoğraf üzerinde veya kamerayı doğrulttuğunuz bir nesne üzerinde inceleme yapan özellik, örneğin sinema filmini algılıyor ve internette bu film ile bilgileri size gösteriyor. Veya bir yiyeceği tanıyarak tariflerine erişebiliyor. Google Lens ayrıca Google Assistant ile entegre olabiliyor ve sinema filmine yönelik öneriler veya gidiş şekillerini dökebiliyor.

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Google Lens hali hazırda Google Fotoğraflar uygulamasına entegre ediliyor. Daha sonra Google Allo sohbet uygulamasında da görebileceğiz. Bazı ilk nesil Pixel kullanıcıları fotoğraflar uygulamasından bu özelliğe erişebiliyor. Yakında daha fazla kullanıcıya bu özellik dağıtılmış olacak.

Şimdilik Google Lens özelliğine Assistant entegre değil ve bunun çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki aylarda özelliğin daha gelişmiş bir hale büründüğünü göreceğiz. 

 

https://www.engadget.com/2017/10/24/google-lens-photos-pixel-xl/ Yorum Yaz
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System32Deleted 1 yıl
Gelsede Baksak Bi Geldimi Bilmiyorum Tsm
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DH Misafiri 1 yıl
Oneplus 5 modelinde etkin bir şekilde google lens kullanabiliyorum.
Her zamanki gibi Tişikkirler xda developers :D
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X-FI 1 yıl
ayrı olarak sunsunlar bence. şahsen ben google photos'u kullanmıyorum.
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ens.aslan 1 yıl
Nokia lumia larda city lens diye denemişti haritada ar olayını telefonlar tutmadığı için mi tutmadı harita yetersiz olduğu için mi hatırlamıyorum
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pro-üye 1 yıl

ens.aslan
Nokia lumia larda city lens diye denemişti haritada ar olayını telefonlar tutmadığı için mi tutmadı harita yetersiz olduğu için mi hatırlamıyorum

Ahhh ahhhhh duygularım depreşti.. Hatta reklamlarda da gösteriyorlardi..
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