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Google Lens yakında çeviri, restoran ve daha fazla ‘filtreye’ sahip olacak

Google'ın Android telefonlara görüş getiren özelliği Google Lens, yeni versiyonlarından birinde filtrelere sahip olacak. Bu filtreler, Lens'in çok daha fazla işi kendi içerisinde yapmasını sağlayacak.
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android
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google Lens her ne kadar akıllı olsa da, uygulamanın görüşü hâlâ çok sığ diyebiliriz. Bu sığlık sebebiyle herhangi bir obje ya da yazıyla karşılaşıldığında sizi ilgili başka uygulamaya yönlendirme yapıyor. Yakın zamanda bu değişebilir. 
9to5Google ekibinin keşfettiğine göre yeni sürümlerde eklenecek “filtreler,” arttırılmış gerçeklik yardımıyla belirli görevleri yerine getirecek. Bu görevler arasında şimdilik bildiklerimiz çeviri, restoran ve alışveriş bulunuyor.
Çeviri filtresi, önceden olduğunun aksine bir metin tespit ettiğinde direkt olarak Lens içerisinde çeviri yapılıyor. Restoran filtresinde ise yakınlarda yer alan restoranlar size gösteriliyor ve onlar hakkında ufak bilgiler veriliyor. Son olarak alışveriş filtresi ise restoranın aynısı fakat daha genel ürünlere odaklanıyor.  
Güncellenmiş Lens sürümü ne zaman kullanıma sunulacak belirsiz fakat Google’ın 7 Mayıs’ta başlayan I/O etkinliği, geliştiricileri bir araya getirmesinden ötürü oldukça uygun görünüyor.

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OverClocK1ng 3 hf.
Lens değil de Duplex gelsin. Çok merak ediyorum. Sanırım Türkiye'de düzgün çalışmaz...
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