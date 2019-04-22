Google Lens yakında çeviri, restoran ve daha fazla ‘filtreye’ sahip olacak

Google Lens her ne kadar akıllı olsa da, uygulamanın görüşü hâlâ çok sığ diyebiliriz. Bu sığlık sebebiyle herhangi bir obje ya da yazıyla karşılaşıldığında sizi ilgili başka uygulamaya yönlendirme yapıyor. Yakın zamanda bu değişebilir.

9to5Google ekibinin keşfettiğine göre yeni sürümlerde eklenecek “filtreler,” arttırılmış gerçeklik yardımıyla belirli görevleri yerine getirecek. Bu görevler arasında şimdilik bildiklerimiz çeviri, restoran ve alışveriş bulunuyor.

Çeviri filtresi, önceden olduğunun aksine bir metin tespit ettiğinde direkt olarak Lens içerisinde çeviri yapılıyor. Restoran filtresinde ise yakınlarda yer alan restoranlar size gösteriliyor ve onlar hakkında ufak bilgiler veriliyor. Son olarak alışveriş filtresi ise restoranın aynısı fakat daha genel ürünlere odaklanıyor.

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