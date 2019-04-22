Xiaomi’nin kordonsuz ütüsü Lofans Cordless Steam Iron satışa çıkıyor

Son dönemde kordonsuz/kablosuz olarak kullanılabilen cihazlar kategorisine ütüler de katıldı. Yapıları gereği prizden ayrılmaması gereken bu aletler bazı pratik çözümlerle kordonsuz olarak kullanılabiliyor. Xiaomi Lofans bunun son örneği.

Lofans Cordless Steam Iron özellikleri ve fiyatı

Xiaomi iştiraki Lofans tarafından üretilen Lofans Cordless Steam Iron adındaki ütün arka kısmında kordonsuz bir priz standına sahip. Bu stand size 2 dakikalık ütü yapabilecek kadar süre sunuyor. Özel tuşuna basarak standdan ayırdığınız ütünüzü kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kordonlu olarak da kullanabilirsiniz.

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2000W enerji harcayan ütü 280ml su tankına sahip. 35 saniye içerisinde hem ütü hem de su tankı ısınabiliyor. Böylece günlük ütülerinizi kordonlu versiyonlara göre çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Kıyafetlere göre 3 farklı kullanım modu olan ütü alüminyum çerçeve ve seramik kaplama sayesinde 200 derece ısıya kadar dayanabiliyor. Ayrıca iyon kaplama da kıyafetleri yüksek ısılardan koruyor. Ayrıca bakteri ve mit üretimini de engelliyor.

Lofans Cordless Steam Iron modelini rakiplerinden ayıran ise fiyatı oluyor. Modelin satış fiyatı yaklaşık 30$ olarak belirlenmiş ve rakiplerine göre oldukça düşük bir seviyede diyebiliriz.