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Xiaomi’nin kordonsuz ütüsü Lofans Cordless Steam Iron satışa çıkıyor

Kordonsuz olarak ütü kullanmayı seviyorsanız Xiaomi Lofans Cordless Steam Iron ütü modeli uygun fiyatıyla sizi cezbedebilir. Lofans Cordless Steam Iron özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin kordonsuz ütüsü Lofans Cordless Steam Iron satışa çıkıyor

Son dönemde kordonsuz/kablosuz olarak kullanılabilen cihazlar kategorisine ütüler de katıldı. Yapıları gereği prizden ayrılmaması gereken bu aletler bazı pratik çözümlerle kordonsuz olarak kullanılabiliyor. Xiaomi Lofans bunun son örneği.

Lofans Cordless Steam Iron özellikleri ve fiyatı

Xiaomi iştiraki Lofans tarafından üretilen Lofans Cordless Steam Iron adındaki ütün arka kısmında kordonsuz bir priz standına sahip. Bu stand size 2 dakikalık ütü yapabilecek kadar süre sunuyor. Özel tuşuna basarak standdan ayırdığınız ütünüzü kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kordonlu olarak da kullanabilirsiniz.

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2000W enerji harcayan ütü 280ml su tankına sahip. 35 saniye içerisinde hem ütü hem de su tankı ısınabiliyor. Böylece günlük ütülerinizi kordonlu versiyonlara göre çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Kıyafetlere göre 3 farklı kullanım modu olan ütü alüminyum çerçeve ve seramik kaplama sayesinde 200 derece ısıya kadar dayanabiliyor. Ayrıca iyon kaplama da kıyafetleri yüksek ısılardan koruyor. Ayrıca bakteri ve mit üretimini de engelliyor.

Lofans Cordless Steam Iron modelini rakiplerinden ayıran ise fiyatı oluyor. Modelin satış fiyatı yaklaşık 30$ olarak belirlenmiş ve rakiplerine göre oldukça düşük bir seviyede diyebiliriz.

 

https://www.gizmochina.com/2019/04/20/xiaomi-cordless-steam-iron-launched-in-china-for-199-yuan-30/ Yorum Yaz
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CoreXXX 4 hf.
şimdi bu ütü ama kimse ütüyü nasıl yapıyor güzel kırışık açıyormu gibi sorular sormamış. önce aletin başlıca görevi yapılıyormu ben ona bakarım
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murdocklawless 1 ay
ben pantalon ütülesem 5 dakikayı geçer be.
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DarkHellKnightX 1 ay
2 dakika için bataryaya gerek mi var. Zaten prizden çeksen 2 dk daha ütü yaparsın. Yazdıktan sonra haberi 1 kere okusanız böyle şeyler olmaz.
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caneycaney 1 ay
tabi ya 2000 watt üstü elektrik harcayan bir makineyi kablosuz yapmış adamlar...
hay sizin çevirinize..
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smart1978 1 ay
Bu nasil Turkce cevirme ? Kordonsuz olacak kablosuz degil :) . Kablosuz ifadesi DH de akla direk Wireless geliyorda baslarda ne alaka utude diye habere baktirdiniz :) ...
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Fenomenon 1 ay
fiyatı 30$ olursa cidden mükemmel olur.
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