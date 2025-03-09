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    Google, Android 15 tabanlı Wear OS 5.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

    Google, akıllı saatler için işletim sisteminin yeni bir sürümünü yayınladı. Android 15 tabanlı Wear OS 5.1 ile Google Pixel akıllı saatlere birkaç yeni özellik eklendi.
    google akıllı saatler android 15 wearos 5.1 Tam Boyutta Gör
    Android 15 tabanlı WearOS 5.1 güncellemesi ilk olarak Pixel Watch 1, 2 ve 3 kullanıcılarına sunuldu. Wear OS 5.1’in hangi Samsung Galaxy Watch modellerine geleceği ve ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Peki, wearOS 5.1 ile gelen yeni özellikler neler?

    Wear OS 5.1 yenilikleri neler?

    Wear OS 5.1 ile gelen önemli yenilikler arasında; PIN, parola ve diğer yetkilendirme verilerini depolayarak uygulamalara erişimi kolaylaştıran Kimlik Bilgisi Yöneticisi yer alıyor. Bu güncellemeyle akıllı saatler artık yerleşik hoparlörlerden medya oynatabiliyor.

    Wear OS 5.1 ayrıca birkaç yeni özellik içeriyor; adet sağlığı takibi, iyileştirilmiş medya kontrolü ve yürürken veya koşarken daha iyi adım sayımı için algoritma. Ancak bu yeniliklerin tüm cihazlarda mı yoksa yalnızca Pixel Watch'ta mı kullanılabilir olacağı henüz belli değil.

    Samsung’un Galaxy Watch modelleri için Wear OS 5.1'i One UI Watch'un yeni bir sürümüyle (muhtemelen One UI 6.5) birlikte yayınlaması bekleniyor.

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    turkelvis 4 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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