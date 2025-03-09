Google, Android 15 tabanlı Wear OS 5.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Wear OS 5.1 yenilikleri neler?
Wear OS 5.1 ile gelen önemli yenilikler arasında; PIN, parola ve diğer yetkilendirme verilerini depolayarak uygulamalara erişimi kolaylaştıran Kimlik Bilgisi Yöneticisi yer alıyor. Bu güncellemeyle akıllı saatler artık yerleşik hoparlörlerden medya oynatabiliyor.
Wear OS 5.1 ayrıca birkaç yeni özellik içeriyor; adet sağlığı takibi, iyileştirilmiş medya kontrolü ve yürürken veya koşarken daha iyi adım sayımı için algoritma. Ancak bu yeniliklerin tüm cihazlarda mı yoksa yalnızca Pixel Watch'ta mı kullanılabilir olacağı henüz belli değil.
Samsung’un Galaxy Watch modelleri için Wear OS 5.1'i One UI Watch'un yeni bir sürümüyle (muhtemelen One UI 6.5) birlikte yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...