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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Pixel 3a ve 3a XL tanıtım günü Avengers temasıyla açıklandı

Google'ın orta seviye Android modelleri olacak Pixel 3a ve 3a XL, firmadan gelen duyuruya göre 7 Mayıs'ta tanıtılacak. Bu modeller hakkındaki detaylar haberimizde.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Bu ayın başlarından itibaren sızdırılan, dün de fiyatı ortaya çıkan Google Pixel 3a serisi, firmanın orta seviyede saf Android deneyimi sunacağı cihazları olacak. Google’dan yeni yayınlanan postere göre ise 7 Mayıs’ta bir tanıtım gerçekleştirilecek. 
Google kendi sayfasında ayarlamalar yaparak Avengers: Endgame tanıtımı da yaparken büyük bir “G” logosunu mor gölgeler içinde gösteriyor. “Help is on the way.” yani "Yardım yolda." diyerek filmden de bir şeyler aktaran Google, sanıyoruz ki orta seviye modellerinin insanlığa yardım edeceğini de düşünüyor.
Cihazlar hakkında bu posterle herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat sızıntılardan neyin ne olduğunu zaten biliyoruz.

https://store.google.com/us/magazine/avengers?hl=en-US Yorum Yaz
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