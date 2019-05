Google Pixel 3a ve 3a XL tanıtım günü Avengers temasıyla açıklandı

Bu ayın başlarından itibaren sızdırılan, dün de fiyatı ortaya çıkan Google Pixel 3a serisi, firmanın orta seviyede saf Android deneyimi sunacağı cihazları olacak. Google’dan yeni yayınlanan postere göre ise 7 Mayıs’ta bir tanıtım gerçekleştirilecek.

Google kendi sayfasında ayarlamalar yaparak Avengers: Endgame tanıtımı da yaparken büyük bir “G” logosunu mor gölgeler içinde gösteriyor. “Help is on the way.” yani "Yardım yolda." diyerek filmden de bir şeyler aktaran Google, sanıyoruz ki orta seviye modellerinin insanlığa yardım edeceğini de düşünüyor.

https://store.google.com/us/magazine/avengers?hl=en-US

Cihazlar hakkında bu posterle herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat sızıntılardan neyin ne olduğunu zaten biliyoruz.