Google Pixel 9a tanıtım görselleri sızdırıldı, tasarım netleşti

Google Pixel 9a özellikleri ile neler sunacak?
Google Pixel 9a modelinin porselen, kırmızı, soluk mor ve obsidiyen olmak üzere dört renk seçeneğiyle geleceği belli oldu. Arkadaki çift kamera tasarımı net bir şekilde görülüyor. Cihazın su ve toza dayanıklılık açısından IP68 sertifikasına da sahip olacağı kesinleşti. Google, bu telefonda da Gemini AI ile yapılabilecekleri öne çıkaracak. Görsellerden birinde Android 10 ve üzeri sistemlerde kullanılabilen hırsızlık koruması özelliğine dikkat çekiliyor. Pixel 9a, yeni Android özelliklerinden hangilerine sahip olacak göreceğiz.
Google Pixel 9a fiyatı ne kadar olacak?
Son raporlara göre, Google Pixel 9a’nın başlangıç fiyatı 499 dolar olacak. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 256GB’lık modelin fiyatının 599 dolar olacağı tahmin ediliyor. Google Pixel 9a özellikleri ve fiyatına ilişkin resmi bilgileri 19 Mart’ta alacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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