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Google Lens yeni özelliklerle birçok Android telefonun kamera uygulamasına geliyor

Arama devi Google, devam eden I/O 2018 konferansı kapsamında, Google Lens'in çok sayıda büyük Android üreticisinin telefonlarındaki kamera uygulamasına geleceğini müjdeledi. İşte o markalar...
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yapay zekayı telefon kamerasıyla birleştiren Google Lens teknolojisi, önümüzdeki haftadan başlayarak daha erişilebilir hale gelecek. Artık Google Fotoğraflar ve Assistant'ın içinde gizlenmekten kurtulan Lens, yakında çok sayıda cihazın Android kamera uygulamasına adapte edilecek.
Ayrıca Bkz. "Android P tanıtıldı! İşte yenilenen arayüzüyle Android P"
Arama devi bugün Google I/O 2018'de Google Lens'i telefonlarındaki kamera uygulamasına ekleyecek şirketleri açıkladı. Listede LG, Google, Motorola, Xiaomi, Sony, Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ ve Asus var. Tüm bu büyük Android üreticilerinin arasında, en önemlilerinden biri olan Samsung'un yer almaması dikkat çekiyor. Maalesef Galaxy kullanıcıları şimdilik Bixby Vision ile idare etmek zorunda kalacaklar.
Bunun dışında Google Lens bazı yeni özellikler de kazanmış durumda. Bu özelliklerden ilki Akıllı Metin Seçimi olarak adlandırılmış. Gerçek dünyada karşılaştığınız metinleri -örneğin bir kitapta- kopyalayıp yapıştırmanıza izin veren bu özellik her şeyi yazma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Yeni özellikler makine öğrenimi ile gelişecek

Lens'e gelen bir diğer özellik ise Stil Eşleştirme olarak öne çıkıyor. Amacı ise gerçek hayatta gözünüze çarpan öğelerin benzerlerini bulmanıza yardımcı olmak. Google'ın örneklerinden birinde Lens, kameraya gösterilen abajurun benzerlerini, hemde alışveriş bağlantıları ile birlikte ekrana getirmeyi başarıyor.
Son olarak Lens'e gerçek zamanlı sonuçların geleceğini göreceğiz. Esasında bu özellik, fotoğraf çekmenize gerek kalmadan kameranızı yönlendirdiğiniz şey hakkında bilgi almanızı sağlayacak. Şüphesiz ki Google Lens'e eklenen yeni özellikler harika görünüyor ve makine öğrenimini temel alan çoğu şeyde olduğu gibi ne kadar çok kişi tarafından kullanılırlarsa o kadar iyi hale gelecekler.
Lens önümüzdeki hafta başlarında listelenen üreticilerin amiral gemisi telefonlarına gelecek. Bahsi geçen yeni özellikler ise önümüzdeki birkaç hafta boyunca tüm kullanıcılara yayılacak.

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smart1978 1 yıl en beğenilen
Samsung u gorememek kotu olmus. Anlasilan Samsung 2 yildir Turkce olamayan Bixby ile dayatacak.
Google ekosistemine ya gireceksin ya da cikacaksin sevgili Samsung ...
Samsung u gorememek kotu olmus. Anlasilan Samsung 2 yildir Turkce olamayan Bixby ile dayatacak.Google ekosistemine ya gireceksin ya da cikacaksin sevgili ...
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DH Misafiri 1 yıl
Davranmak iyidir ??
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izmirliyim_89 1 yıl
Huawei de Yok bu arada
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XFalconX 1 yıl
google en iyisini yapar
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smart1978 1 yıl en beğenilen
Samsung u gorememek kotu olmus. Anlasilan Samsung 2 yildir Turkce olamayan Bixby ile dayatacak.
Google ekosistemine ya gireceksin ya da cikacaksin sevgili Samsung ...
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Rachsuchtig 1 yıl
Nasıl isterse davranır. Vay efendim zamanında Nexus yapmış. Eeee nolmus yaptıysa?
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