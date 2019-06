Google Maps Android uygulaması yeni özellikleri ile güncellendi

Android cihazlar ile birlikte gelen popüler harita uygulaması Google Maps kısa bir süre önce güncellendi. Güncelleme ile uygulamadaki bir çok hata düzeltilirken yeni özellikler de eklendi.

Yeni özelliklerden bazıları Android Police sitesi tarafından keşfedilirken bu özellikler bir çok kullanıcının işini kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Uygulamasını güncelleyen kullanıcılar "My events, My Flights, My reservations (Etkinliklerim, Uçuşlarım, Rezervasyonlarım)" gibi komutlar ile ulaşacakları noktaları sıralayabiliyorlar.

Tabii ki bu özelliği kullanabilmek için öncelikler etkinliklerinizi, uçuşlarınızı ve rezervasyonlarınızı Google Takvim'e kaydetmiş olmanız gerekiyor. Bu bilgileri sürekli takvim uygulamasında bulunduran birisiyseniz Google Maps uygulamasını açtığınızda arama kısmını kullanarak yeni özelliklerden faydalanabilirsiniz. Uygulamasını güncellemek isteyen kullanıcılar aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirler.