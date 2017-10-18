Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin

Tam Boyutta Gör

Dünyayı fetheden ve metropol noktalardan ıssız bölgelere kadar hemen hemen yer yerden görüntü bulunduran Google Maps, şimdi de uzaya açılıyor. Google Maps’in web sitesi üzerinden 16 farklı Güneş Sistemi üyesini uydu görüntüleriyle gezebilirsiniz.

Google, görüntüler için geçtiğimiz günlerde son görevini gerçekleştiren ve Satürn’ün atmosferine girerek kaybolan Cassini gözlem robotundan aldığı yarım milyon görseli kullandı. Satürn'ün en büyük uydularından Enceladus ve Titan'ın içlerinde Dünya dışı yaşam formlarına sahip olabilecek okyanuslar keşfedilmişti. Cassini'nin yakıtı neredeyse bitmek üzereydi ve eğer bu uydularda herhangi bir canlı varlık varsa onlara çarpıp yaydığı nükleer enerjiyle bir felakete sebep olabilirdi. Uydulara zarar vermek istemeyen NASA uzay ajansı da Cassini'nin kendini yok etmesi gerektiğine karar verdi.

Üzerinde canlı varlık bulundurma ihtimali olan Enceladus ve Titan uydularını Google Maps ile görüntüleyebilirsiniz. Bu iki uyduya ek olarak Merkür, Venüs, Ay, Mars ve Plüton gezegenlerini ve bu gezegenlere ait uyduları görüntülemek mümkün.

Google Maps’in web sitesi üzerindeyken uydu görünümüne geçip fare tekerliği veya yakınlaştırma butonları yardımıyla Dünya’dan uzaklaştıktan sonra sol bölüme gezegenlerin ve uyduların listesi geliyor.

https://www.blog.google/products/maps/space-out-planets-google-maps/