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Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin

Google Maps'e çeşitli gezegen ve uyduların görüntüleri eklendi. Cassini gözlem robotundan elde edilen görüntüler kullınılarak hazırlanan servis sayesinde dijital seyahatler düzenleyebilirsiniz.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin
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Dünyayı fetheden ve metropol noktalardan ıssız bölgelere kadar hemen hemen yer yerden görüntü bulunduran Google Maps, şimdi de uzaya açılıyor. Google Maps’in web sitesi üzerinden 16 farklı Güneş Sistemi üyesini uydu görüntüleriyle gezebilirsiniz.
Google, görüntüler için geçtiğimiz günlerde son görevini gerçekleştiren ve Satürn’ün atmosferine girerek kaybolan Cassini gözlem robotundan aldığı yarım milyon görseli kullandı. Satürn'ün en büyük uydularından Enceladus ve Titan'ın içlerinde Dünya dışı yaşam formlarına sahip olabilecek okyanuslar keşfedilmişti. Cassini'nin yakıtı neredeyse bitmek üzereydi ve eğer bu uydularda herhangi bir canlı varlık varsa onlara çarpıp yaydığı nükleer enerjiyle bir felakete sebep olabilirdi. Uydulara zarar vermek istemeyen NASA uzay ajansı da Cassini'nin kendini yok etmesi gerektiğine karar verdi.


Üzerinde canlı varlık bulundurma ihtimali olan Enceladus ve Titan uydularını Google Maps ile görüntüleyebilirsiniz. Bu iki uyduya ek olarak Merkür, Venüs, Ay, Mars ve Plüton gezegenlerini ve bu gezegenlere ait uyduları görüntülemek mümkün.

Google Maps’in web sitesi üzerindeyken uydu görünümüne geçip fare tekerliği veya yakınlaştırma butonları yardımıyla Dünya’dan uzaklaştıktan sonra sol bölüme gezegenlerin ve uyduların listesi geliyor.


https://www.blog.google/products/maps/space-out-planets-google-maps/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl
Daha ne yapsın adamlar. Alın işte, yakıtınız bitmeden dolaşın istediğiniz gibi.
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feylosoft 1 yıl
Farklı bir kafayla yaklaşmak istiyorum bu habere:
Bunlar ve 2000 yıldan beri insanlığın ürettiği bütün fizik ve astronomi bilgisi yalan hepsi sırf düz dünyacıları kandırmak için üretiliyor. Milyonlarca insan, Binlerce bilim adamı, yüzlerce ülke, onlarca uzay ajansı, Amatör astronomlar ve hepisinden önemlisi Adobe, Photoshopu üreterek bize büyük kazık attı.
Bu gezegenler hiç biri yok sadece küçük birer nokta aslında hiç araştırmıyorsunuz oysa düz dünyacılar sürekli youtubeden video izleyip çok bilgileniyorlar. 2000 yıllık fizik tarihiniz 3-5 video karşısında mahvoluyor. Kaka google da onlara katılmış. Aslında GPS diye bişi de yok telefonlarda görünmez kablolar var.
1 Yanıt Yanıtla +3
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sniper23 1 yıl feylosoft
feylosoft

Farklı bir kafayla yaklaşmak istiyorum bu habere:

Bunlar ve 2000 yıldan beri insanlığın ürettiği bütün fizik ve astronomi bilgisi yalan hepsi sırf düz dünyacıları kandırmak için üretiliyor. Milyonlarca insan, Binlerce bilim adamı, yüzlerce ülke, onlarca uzay ajansı, Amatör astronomlar ve hepisinden önemlisi Adobe, Photoshopu üreterek bize büyük kazık attı.

Bu gezegenler hiç biri yok sadece küçük birer nokta aslında hiç araştırmıyorsunuz oysa düz dünyacılar sürekli youtubeden video izleyip çok bilgileniyorlar. 2000 yıllık fizik tarihiniz 3-5 video karşısında mahvoluyor. Kaka google da onlara katılmış. Aslında GPS diye bişi de yok telefonlarda görünmez kablolar var.



Dünya düz diyebilmenin daha kısa bir yolu var mıdır?
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