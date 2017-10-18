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WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor

Google Maps, Facebook Messenger ve Snapchat'in ardından canlı konum paylaşma özelliği WhatsApp'a da geliyor. Özellik, önümüzdeki haftalarda kullanılabilir olacak.
1 yıl
5,5b
1
10
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor
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Son zamanların popüler özelliklerinden canlı lokasyon paylaşma özelliği sonunda WhatsApp’a da geliyor. Bu özelliği Mart ayında Google Maps, ardından Facebook Messenger ve son olarak Haziran ayında Snapchat kullanıma sunmuştu.

WhatsApp’ın geliştirici bloğundan yapılan duyuruda iOS ve Android plarformları için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Özelliğin Türkçe adlandırması ise mevcut konum paylaşımı olacak.

Nasıl çalıştığına gelince; sohbet ekranındayken ataç simgesine ve sonrasında konum butonuna bastıktan sonra “Mevcut Konumu Paylaş” diye yeni bir seçenek bulunacak. Konumun ne kadar süre boyunca paylaşılacağını -15 dk, 1 saat, 8 saat gibi seçenekler mevcut- seçtikten sonra sohbetteki kişiler gerçek zamanlı konumunuzu canlı olarak haritada görüntüleyebilecek. Birden fazla kişinin Mevcut Konum paylaşması durumunda tüm konumlar aynı haritada farklı simgelerle görüntülenecek.

https://blog.whatsapp.com/10000634/Mevcut-konum-payla%C5%9Fmak? Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Yahu bu ne mal bir firmadır arkadaş. Şu en önemli özelliği verseniz, hani yanlışlıkla attığımız mesajları silecektik. Hani yıllardır gelecek olan özellik.
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System32Deleted 1 yıl
Yandı Erkekler
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Swothra 1 yıl
Saçma sapan, boş işler.
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dakamon 1 yıl
Peki anlık olarak karşıdaki insan hareket halinde olsa haritada da anlık hareket ettiğini görebilecek miyiz?
1 Yanıt Yanıtla +3
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Sıradan Adam 1 yıl dakamon
evet
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cem650 1 yıl
bu hep vardı bee :)))
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MetalWave 1 yıl
aha yandık, bunu eşlere söylememek lazım
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OverClocK1ng 1 yıl
MetalWave
aha yandık, bunu eşlere söylememek lazım

İzin kağıdı kullanımı artacak desene...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Jimmy McNulty 1 yıl
Güzel numaraymış, bundan bir tane de ben alayım.
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Yahu bu ne mal bir firmadır arkadaş. Şu en önemli özelliği verseniz, hani yanlışlıkla attığımız mesajları silecektik. Hani yıllardır gelecek olan özellik.
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uygulama haber, WhatsApp ve
7 etiket daha mevcut konum paylaşmak canlı konum canlı lokasyon Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler
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