WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor

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Son zamanların popüler özelliklerinden canlı lokasyon paylaşma özelliği sonunda WhatsApp’a da geliyor. Bu özelliği Mart ayında Google Maps, ardından Facebook Messenger ve son olarak Haziran ayında Snapchat kullanıma sunmuştu.

WhatsApp’ın geliştirici bloğundan yapılan duyuruda iOS ve Android plarformları için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Özelliğin Türkçe adlandırması ise mevcut konum paylaşımı olacak.

Nasıl çalıştığına gelince; sohbet ekranındayken ataç simgesine ve sonrasında konum butonuna bastıktan sonra “Mevcut Konumu Paylaş” diye yeni bir seçenek bulunacak. Konumun ne kadar süre boyunca paylaşılacağını -15 dk, 1 saat, 8 saat gibi seçenekler mevcut- seçtikten sonra sohbetteki kişiler gerçek zamanlı konumunuzu canlı olarak haritada görüntüleyebilecek. Birden fazla kişinin Mevcut Konum paylaşması durumunda tüm konumlar aynı haritada farklı simgelerle görüntülenecek.

https://blog.whatsapp.com/10000634/Mevcut-konum-payla%C5%9Fmak?