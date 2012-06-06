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Google Maps ve Earth uygulamaları çok yakında yepyeni özelliklerle güncellenecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google Maps ve Earth uygulamaları çok yakında yepyeni özelliklerle güncellenecek
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Google, bugün San Francisco'da düzenlediği Google Maps etkinliği kapsamında popüler servisinde yapacağı yenilikleri gün yüzüne çıkardı. Mountain View merkezli teknoloji devinin haritalar bölümünden sorumlu yöneticileri, hizmetin ilk günlerinden şimdiye kadar yaşanan önemli gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Bir süredir Android için sunulan Maps uygulamasında sınırlı bir bölüm haritayı indirerek çevrimdışı görüntülemek mümkün olabiliyordu. Deneme sürecini başarıyla tamamlayan bu özellik, çok daha geniş alanlara açılacak.
Önümüzdeki haftalarda 100'ün üzerinde ülkede dağıtılacak yeni Google Maps versiyonu ile belirli bölgelerin haritalarını cihazınıza indirerek çevrimdışı yol tarifi alabileceksiniz. Bu özellik sadece Android cihazları için gelecek ve StreetView verilerine ulaşılabilecek. Uygulamanın kullanıcı arayüzü de yenilenmiş olacak. 
Google Maps ve Earth uygulamaları çok yakında yepyeni özelliklerle güncellenecek
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Yukarıda Motorola Xoom üzerinde sergilenen yeni Google Maps uygulamasında haritaların nasıl indirildiğini görebilirsiniz. Belirlediğiniz bölgeyi tüm taşıt yolları ve StreetView verileriyle birlikte kaydedebilirsiniz. Yani yol tarifi alırken her türlü yolu seçebilir, dilerseniz canlı görüntülerini kullanabilirsiniz.
Google Maps ve Earth uygulamaları çok yakında yepyeni özelliklerle güncellenecek
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StreetView ile 5 milyon mil yol katedildiğini ve 20 petabaytlık resim kaydedildiğini bildiren Google, arabaların giremediği dağ ve benzeri bölgelerdeki yolların resim kaydı için Android işletim sistemli 360 derecelik çekimler yapabilen aracını tanıttı. İlerleyen dönemlerde StreetView'in dünyanın dört bir yanında, insanların ulaşabileceği her türlü yola ait resimler sunmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
Google Maps ve Earth uygulamaları çok yakında yepyeni özelliklerle güncellenecek
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Google Maps'in yeni boyutu adlı etkinlikte, Google Earth ile ilgili gelişmeler de duyuruldu. Özel kamera ve diğer sistemlerle bezenmiş bir uçak filosuna sahip olduğu ortaya çıkan Google, San Francisco semalarında dolaşarak ağaçlardan dev gökdelenlere kadar çok sayıda objeyi 3 boyutlu bir şekilde mobil kullanıcılar için Google Earth'e entegre etmeye başlamış. Yıl sonuna kadar yüz binlerce insan, Google'ın bu muhteşem servisiyle şehrini üç boyutlu olarak mobil cihazında görüntüleyebilecek.
Kullanıcı arayüzü de değişime uğrayacak Google Earth, önümüzdeki haftalarda hem Android hem de iOS platformları için yayınlanacak. Apple'ın WWDC 2012'de Google'ın haritalarını bırakarak kendi harita uygulamasını tanıtacağı söyleniyor olsa da arama motoru devi, Maps ve Earth servislerini tüm platformlarda olabildiğince geliştirmeye devam edeceğini belirtti.
Yıllardır tüm dünyadaki insanlara çeşitli konularda yardımcı olan Google'ın harita ve görüntüleri, artık ücretli navigasyon yazılımlarının da ötesine geçerek yeni nesil üç boyutlu görüntüleri sergilemeye başlıyor. Çevrimdışı modunun genişlemesi sayesinde akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarımız, navigasyon cihazlarından farksız hale gelecek.
Bu hizmeti tamamen ücretsiz sağladığı için bazı mahkemeler tarafından cezalandırılmış olsa da Google, bir adım daha öteye giderek veri kullanımını zorunlu olmaktan çıkardı. Google Maps ve Google Earth güncellemelerinin en kısa sürede yayınlanmasını umuyoruz.

Google'ın yeni 3D haritalarıyla alakalı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



http://www.androidpolice.com/2012/06/06/google-announces-google-maps-offline-out-of-labs-with-improved-interface-coming-soon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bilal Akgündüz 7 yıl
klongs
bilal hocam tebrikler android türkiyede yazılarınızı severek okuyordum

Sağolun, burada da okursunuz inşallah.
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klongs 7 yıl
bilal hocam tebrikler android türkiyede yazılarınızı severek okuyordum
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AktifProje 7 yıl
bocekgrafik

Bunu yapabilen, evlerin içini de rahatlıkla gözlemleyebiliyordur. Böyle bir hizmetin devlet desteksiz olması zaten mümkün değil.


Yerlerdeyim, kişi kendinden bilir işi

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stagemasterone 7 yıl
Nokia N8 imi fotoğraf çekimi ve nokia mapsi için elimde tutuyordum, istemeyerekte olsa. Şimdi offline google maps gelirse Nokia dan ayrılmam için bir sebep daha olmuş olur. Bu bakımdan bence süper bir haber
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bocekgrafik 7 yıl
Bunu yapabilen, evlerin içini de rahatlıkla gözlemleyebiliyordur. Böyle bir hizmetin devlet desteksiz olması zaten mümkün değil.
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ruyanfa0203 7 yıl
Bilal hocam sizi android turkiye de iken cok begeniyordum. Nitelikli haberler yapiyordunuz. Simdi uygulama guncellemelerini haber yapiyorsunuz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Pardus Linux 7 yıl
Umarım Türkiye görüntülerinide güncellemeiştir haritalar 5-6 yıl öncesine ait Yandex özellikle harita konusunda Türkiye pazarı için çok daha iyi konumda en azından her şey daha güncel...
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Bilal Akgündüz 7 yıl
meego
Grkm27 Oooo cok manyak bi haber inanamiyorum cok onemli bi haber of nasil olur heyecanlandim simdi. Bilal hocam sizi android turkiye de iken cok begeniyordum. Nitelikli haberler yapiyordunuz. Simdi uygulama guncellemelerini haber yapiyorsunuz.
bu nebiçim bir yorumdur ya.Haberi okuma ilgini çekmiyorsa hayret bişey.Haber için teşekkürler, mapsin offline modu gerekiyordu iyiki resmi olarak gelecek.Bilal bey donanımhabere geçmenizi kutlarım.İyi çalışmalar dilerim...

Teşekkürler.
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TeamAnimus 7 yıl
Çakallar resmen rakip bekliyormuş ya. Yandex'in ortaya çıkması, Apple'ın kendi Haritalar sistemine geçişi felan olmasa bunlar tövbe bişe yapmazlardı gibime geliyor.
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alperencsm 7 yıl
Ülkemde 1 karış StreetView çekmeyen google'dansa forever yandex
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