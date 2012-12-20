Google, Motorola'nın Home bölümünü elden çıkarıyor





Geçen yılın en önemli satın almalarından birisi, Motorola Mobility'nin Google tarafından satın alınmasıydı. 12 milyar dolar bedel ödenen Motorola satışı için otoriteler, patent savaşında Apple'a karşı daha güçlü bir konuma gelmek amacını güttüğünü dile getirmişti. Motorola'nın sahip olduğu önemli mobil patentler ile Google'ın Android ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediği belirtilmişti.





Motorola'yı satın aldıktan sonra bugüne kadar çok önemli bir hamle yapmayan Google, dün firmanın ev eğlencesne yönelik hizmetler sunan Home bölümünü satışa hazırlandığını duyurdu.





Motorola'nın elden çıkarılacak Home bölümü genelde oturma odalarına yönelik olarak set üstü TV kuruları üretiyordu. 30 Eylül'de biten mali yıl itibariyle Motorola'nın Home bölümü 3.4 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmıştı. Bölüm, firmanın başarılı departmanlarından birisiydi.





Bölümün satılacağı firma ise ARRIS adını taşıyor. ARRIS, tüketicilere IP video, yeni nesil reklamcılık, isteğe bağlı videolar, hızlı ağ yönetim çözümleri gibi geniş bant hizmetleri sunmakta. Satış 2.35 milyar dolara gerçekleştirildi ve hem nakit hem de hisse senedi şeklinde ödeme yapılması kararlaştırıldı. ARRIS, 2.05 milyar dolar nakit, 300 milyon dolar ise hisse senedi şeklinde ödeme yapacak.





Satış içerisinde Motorola'nın sahip olduğu önemli lisanslara da erişim maddesi bulunuyor. Satın alma ile ARRIS, tüketicilere yeni nesil video ürünleri ve hizmetleri sunmayı hedefliyor.





Satın alma gelecek yılın ikinci çeyreğinde sona ermiş olacak. Nakit bedel olan 2.05 milyar dolar ise, Google'a Bank of America Merrill Lynch ve Royal Bank of Canada tarafından kredi olarak verilecek.

http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/ARRIS-to-Acquire-Motorola-Home-Business-for-2-35-Billion-In-Cash-And-Stock-3bff.aspx