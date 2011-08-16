Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Motorola'yı almak zorunda kalmış olabilir mi?

7 yıl
6b
1
27
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünün şüphesiz en sürpriz olayı Google’ın Motorola’nın mobil cihaz üretim departmanı Motorola Mobility’yi 12.5 milyar dolara satın alması oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra pek çok tartışma yapıldı ve makaleler yazıldı. Ancak en ilginç iddia GigaOM sitesinden geldi.

Google satın alma girişimiyle Motorola’nın elinde bulunan mobil cihazlarla ilgili 17 000 ABD kaynaklı patenti ve 7500 patent başvurusunu portfolyosuna katmış oldu. Bunun yanında büyük bir Android müşterisi potansiyeli de elde etti.

Peki mobil cihaz pazarında çok da iddialı olmayan bir firmaya üstelik kendi üretim şirketini kurma imkanı varken Google neden bu kadar yatırım yaptı?

Sitenin iddiasına göre Google’dan çok daha önce Motorola, Microsoft ile mobil cihaz departmanının satışı konusunda görüşmelerini sürdürüyordu. Motorola’nın elindeki mevcut patentler Microsoft’u da çok ilgilendiriyor çünkü büyümekte olan Windows Phone 7 işletim sisteminin pazar payını artırmak için büyük öneme sahip.

Bunun yanında patentlerin çoğu Android işletim sisteminin özellikleri ile benzeşiyor. Bu bakımdan Google’ı patent davalarıyla yıldırmak ve Android’in başarısını lisans ücretleri ile gölgelemek için kullanmaya çok müsait.

Böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasını engellemek isteyen Google CEO’su Larry Page hemen Motorola CEO’su Sanjay Jha’nın kapısını çaldı. Aslında satın alma görüşmeleri 5 haftadan uzun bir zamandır devam etmekteydi. Google, Microsoft’un verdiği rakamdan daha yüksek bir miktar teklif edince ibre kendisinden yana döndü ve Microsoft devre dışı kaldı.  

Google’ın Motorola’nın patentleri ile ne yapacağını şimdiden kestirebilmek mümkün değil. Tabi satın alma işleminin anti tekel yasaları gereği yetkili merciler tarafından onay verilmeden gerçekleşemeyeceğini belirtelim. Eğer işlem onaylanırsa Google’ın bir patent canavarına dönüşerek özellikle Apple ve Microsoft’u ilerleyen yıllarda zorlu bir sürece sokması muhtemel.

Ancak masumiyet karinesi gereği Google’ın Motorola’nın teknolojisini kendi ürünlerini geliştirmek için kullanacağını, zaten büyük bir hakimiyeti olan akıllı telefon pazarında aleyhine açılabilecek patent davalarını da böylece savuşturacağını düşünmemiz gerekiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mk2kill 7 yıl en beğenilen
Apple in piyasaya yaydığı " patent hastalığı" bütün firmaları paranoyak etti.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kissed by Fire 7 yıl
Motorola hamile miydi acaba demekten kendimi alamadım başlığı okuyunca
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 7 yıl
Patent davalarından sonra her şirket haklı olarak kendisini koruma altına almak istiyor, aslında bu çılgınlığı ortaya çıkartanda "Apple" şirketi oldu ama Google adımı sağlam atarak uzun vadeli yatırım ile rakiplerine şimdiden çelme takmış oldu, bu akıllı adımı için Google şirketini tebrik etmek lazım.
Patent davalarından sonra her şirket haklı olarak kendisini koruma altına almak istiyor, aslında bu çılgınlığı ortaya çıkartanda "Apple" şirketi oldu ama Goo...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şahi_13 7 yıl
Kendimde android kullanıyor olsamda,google'ın bu tehlikeli yükselişini hayra alamet görmüyorum,anti tekel yasası falan her ülkede sökmez,google tekeline alıyo mobiliteyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 7 yıl
abicim evdeki çöpleri atış şeklimi bile papentliyeceğim belki bir gün bana da sıra gelir ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 7 yıl
abicim evdeki çöpleri atış şeklimi bile papentliyeceğim belki bir gün bana da sıra gelir ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 7 yıl
HTC patentini ihlal ettiği için Apple'ı 3. kez mahkemeye vermeye hazırlanıyor topicfire.com/...
Görünüşe göre bu patent olayı dönüp dolaşıp apple'ın elinde patlayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl
Adamların sırf patentleri para ediyor.Kendileri beş para etmez millet artık patantler için savaşıyor şirket alcaksada patent için alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saitcam 7 yıl
Esas soru şu: Bu yazılım devlerinin arasında Samsungun Bada platformu ne'tcek?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 7 yıl saitcam
saitcam

Esas soru şu: Bu yazılım devlerinin arasında Samsungun Bada platformu ne'tcek?


Şimdi yaptığının aynısını şık ama içi boş telefonlar üretip bayanlar sayesinde piyasada kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saitcam 7 yıl
İşte rekabet diye buna derim ben :) Apple-Microsoft ve de Google Baba (nerden baba olduysa artık ;))
Daha önce de belirtmiştim devir artık yazılım devri yazılııımmm!
Bu haber için duyduğum en iyi şirket satınalma haberi diyebilirim. Motorola cançekişirken Google Baba ona yazılım ile ruh üfleyecek :)
Elit düzey telefon olarak iphone, orta üst segmentte ise androidli google baba telefonları... Eh microsoftta boş durmayacak tabii, piysada güçlenmek için Nokia nın suyunu sıkıp çıkartacaktır.
İnanın bana arkadaşlar, iphone ilk çıktığında bu süreci tahmin etmiştim. Haa, elime bi halt geçti mi? Naaayıırrr :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bmwm8 7 yıl
Google alsın. Microsoft'uda Apple'da ders versin. Birbirlerini yiye yiye telefon sektörünü unuttular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BayZagor 7 yıl
Google dan stabil ve android ile tam uyumlu telefonlar bekliyorum.Apple'ın iOS'u gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
belki bu sayede androdin de bir standardı olur.. her telefona destek vericem diye sanal makine üzerine işletim sistemi yazmak zorunda kalmasazsa ve doğal bir android yaparsa daha iyi olur. belki ileride işletim sistemini ios gibi kapalı yapar ve ücretsiz dağıtımınıda durdurabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kissed by Fire 7 yıl
Motorola hamile miydi acaba demekten kendimi alamadım başlığı okuyunca
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, motorola ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC EVO 3D'yi inceledik 7 yıl Nokia N9'u inceledik 7 yıl Nokia Türkiye Genel Müdürü'yle N9, MeeGo, Symbian ve en son gelişmeleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim