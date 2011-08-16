Google, Motorola'yı almak zorunda kalmış olabilir mi?

Dünün şüphesiz en sürpriz olayı Google’ın Motorola’nın mobil cihaz üretim departmanı Motorola Mobility’yi 12.5 milyar dolara satın alması oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra pek çok tartışma yapıldı ve makaleler yazıldı. Ancak en ilginç iddia GigaOM sitesinden geldi.





Google satın alma girişimiyle Motorola’nın elinde bulunan mobil cihazlarla ilgili 17 000 ABD kaynaklı patenti ve 7500 patent başvurusunu portfolyosuna katmış oldu. Bunun yanında büyük bir Android müşterisi potansiyeli de elde etti.





Peki mobil cihaz pazarında çok da iddialı olmayan bir firmaya üstelik kendi üretim şirketini kurma imkanı varken Google neden bu kadar yatırım yaptı?





Sitenin iddiasına göre Google’dan çok daha önce Motorola, Microsoft ile mobil cihaz departmanının satışı konusunda görüşmelerini sürdürüyordu. Motorola’nın elindeki mevcut patentler Microsoft’u da çok ilgilendiriyor çünkü büyümekte olan Windows Phone 7 işletim sisteminin pazar payını artırmak için büyük öneme sahip.





Bunun yanında patentlerin çoğu Android işletim sisteminin özellikleri ile benzeşiyor. Bu bakımdan Google’ı patent davalarıyla yıldırmak ve Android’in başarısını lisans ücretleri ile gölgelemek için kullanmaya çok müsait.





Böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasını engellemek isteyen Google CEO’su Larry Page hemen Motorola CEO’su Sanjay Jha’nın kapısını çaldı. Aslında satın alma görüşmeleri 5 haftadan uzun bir zamandır devam etmekteydi. Google, Microsoft’un verdiği rakamdan daha yüksek bir miktar teklif edince ibre kendisinden yana döndü ve Microsoft devre dışı kaldı.





Google’ın Motorola’nın patentleri ile ne yapacağını şimdiden kestirebilmek mümkün değil. Tabi satın alma işleminin anti tekel yasaları gereği yetkili merciler tarafından onay verilmeden gerçekleşemeyeceğini belirtelim. Eğer işlem onaylanırsa Google’ın bir patent canavarına dönüşerek özellikle Apple ve Microsoft’u ilerleyen yıllarda zorlu bir sürece sokması muhtemel.





Ancak masumiyet karinesi gereği Google’ın Motorola’nın teknolojisini kendi ürünlerini geliştirmek için kullanacağını, zaten büyük bir hakimiyeti olan akıllı telefon pazarında aleyhine açılabilecek patent davalarını da böylece savuşturacağını düşünmemiz gerekiyor.